Cicatrici, mercoledì 23 al Teatro Bellavista a Ponticelli per la Giornata contro la violenza sulle donne.

Mercoledì 23 novembre al Teatro Bellavista di Ponticelli (Napoli) si terrà un incontro in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ogni anno si celebra il 25 novembre. Si tratta di una mattinata dedicata alla sensibilizzazione sul delicato tema, con la partecipazione di alcuni ospiti speciali.

In primo luogo Anna Mastellone, Presidente dell’Associazione Incontriamoci Strada Facendo, che si occupa di tematiche ambientali, culturali e sociali. Poi Eduardo Castaldo, direttore di Tropp Fun Radio, la neonata prima Radio Interscolastica d’Italia. Sarà soprattutto l’occasione per presentare al pubblico lo spettacolo Cicatrici, che andrà in scena proprio al Teatro Bellavista venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023. E’ un monologo scritto da Cristina Granchelli, diretto da Maria Autiero, interpretato, sceneggiato e prodotto da Giovanni Chiacchio.

Il protagonista di Cicatrici è il pittore Giovanni, che comincia un dialogo con un amico – altri non è che se stesso – rivelando le paure che prova verso la sua nuova relazione. Non è tanto il timore per il nuovo rapporto in sè a inquietare Giovanni, quanto il non sentirsi adatto, il timore di ferire nuovamente una donna che già porta sulla pelle della sua anima cicatrici mai rimarginate. Queste cicatrici, sottolinea Giovanni Chiacchio, interprete unico dello spettacolo, “sono il vero oggetto della fobia di Giovanni, che vive come un funambolo in bilico, accompagnato perennemente dalla paura di cadere. Le cicatrici sono ferite che anche il protagonista conosce bene, poichè da piccolo si è ferito su del filo spinato”.

Giovanni Chiacchio è un giovane attore, regista e speaker, che ricordiamo nella compagnia I Filodrammatici e più di recente nel duo dei Senza Regole. Cicatrici è un progetto particolarmente sentito visto il tema trattato, e sarà sul palco del Bellavista nei giorni 6, 7 e 8 gennaio.

Teatro Bellavista: