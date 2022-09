Coast to Coast, Rocco Papaleo al Museo Ferroviario di Pietrarsa domenica 25 per Affabulazione.

Domenica 25 settembre, alle 20.00, sul palcoscenico dell’Arena del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, in via Pietrarsa 16, arriva Rocco Papaleo con lo spettacolo “Coast to Coast”, che rientra tra gli appuntamenti proposti dalla rassegna “Est! Il Festival delle Arti e dello Spettacolo di Napoli Est”, curata da NEST – Napoli Est Teatro insieme a Sciara Progetti, nell’ambito di “Affabulazione”, progetto che contempla più di 200 eventi, rassegne e laboratori, sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Lo spettacolo è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: infofestivalest@gmail.com – 08179588130 oppure 3518403690 (wapp).

In “Coast to Coast”, Rocco Papaleo rivela la sua spiccata passione per il teatro-canzone. Un genere particolare, che si muove fra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali e che Papaleo pratica da oltre 25 anni strizzando un po’ l’occhio al maestro Gaber. “Coast to Coast”, di cui Papaleo è anche autore assieme a Valter Lupo, avrà un andamento particolare, come già il titolo suggerisce non si saprà precisamente l’itinerario e il punto finale di questo viaggio a cui il protagonista invita il pubblico: il punto di partenza, sarà sempre lo stesso ma Papaleo assieme agli eccellenti musicisti che lo accompagnano indicherà una meta sempre nuova e una via sempre diversa per raggiungerla.

Domenica 25 settembre, doppio appuntamento al Teatro Il Piccolo di Piazzale Tecchio 3, con la rassegna “Neapolitana”, a cura dell’associazione La Dramaturgie. Alle 21.00 in programma “A Shakespeare/Marlowe Digital Diptych”, curato nella regia da Riccardo Festa, interprete dello spettacolo insieme a Noemi Francesca, Marco Bellocchio, Cesare Ceccolongo e Dario Guidi; alle 22.30, in programma “Dario Guidi canta Virgilio”. Informazioni e prenotazioni: neapolitanaprenotazioni@gmail.com.