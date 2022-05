Con Titina la magnifica parte la minirassegna L’eredità Scarpetta al Teatro Trianon Viviani.

Con la nuova produzione teatrale “Titina la magnifica”, sulla figura di Titina De Filippo, il Trianon Viviani dà il via a “L’eredità Scarpetta”, la minirassegna che intende approfondire alcuni aspetti del lascito artistico e culturale della maggiore famiglia teatrale del Novecento.

Venerdì 6 e sabato 7, alle 21, e domenica 8 maggio, alle 18, andrà in scena questo spettacolo scritto da Domenico Ingenito e Francesco Saponaro, liberamente ispirato dalla biografia Titina De Filippo. Vita di una donna di teatro, scritta dal figlio Augusto Carloni. Diretti dallo stesso Saponaro, che ha anche disegnato lo spazio scenico, sono protagonisti Antonella Stefanucci, nel ruolo del titolo, ed Edoardo Sorgente, che interpreta tutti gli altri personaggi, maschili e femminili.

«Titina De Filippo è stata un’artista dei superamenti, ben oltre la condizione di compagna e sorella d’arte – spiega Francesco Saponaro –: una personalità affascinante, ricca di interessi ma anche di private fratture esistenziali, che ha saputo coniugare il suo sguardo indipendente a una poliedrica vivacità creativa».

Di Titina la drammaturgia racconta, quindi, la figura di un’artista che ha illuminato il panorama culturale italiano del Novecento, ma anche il privato di madre, sorella maggiore e moglie. La narrazione ripercorre alcuni avvenimenti centrali della sua parabola artistica ed esistenziale, seguendo una linea cronologica che ci conduce dall’infanzia fino agli ultimi anni, quando, obbligata ad allontanarsi dalle scene a causa di una grave malattia al cuore, cominciò a dedicarsi alla pittura e ai collages. Un’intima stanza di memorie che ci offre la possibilità di ritrovare gli incontri straordinarî avuti dalla “magnifica attrice” con alcuni dei suoi maestri e compagni di scena: dal padre Eduardo Scarpetta ai fratelli Eduardo e Peppino, da Totò a suo marito Pietro Carloni.

Scene di Carmine De Mizio, costumi di Anna Verde, luci di Gianluca Sacco e suono di Daniele Chessa.

L’eredità Scarpetta – Posta sotto il patrocinio della Fondazione Eduardo De Filippo, la rassegna proseguirà con un’altra produzione teatrale del Trianon Viviani, “La donna è mobile”, commedia in dialetto di Vincenzo Scarpetta, nella quale è centrale il gioco musicale con varie parodie dell’opera lirica, tra citazioni di Rigoletto e Traviata di Verdi, Cavalleria rusticana di Mascagni, Guglielmo Tell di Rossini e La Bohème di Puccini. La regia è di Francesco Saponaro. Gli arrangiamenti e la direzione musicale sono di Mariano Bellopede. In scena venerdì 13 e sabato 14, alle 21, e domenica 15 maggio, alle 18.

Lunedì 23 maggio, alle 11, all’università degli studî di Napoli Federico II, la chiusura della minirassegna sugli Scarpetta – De Filippo, ideata dal direttore artistico Marisa Laurito, con il primo appuntamento di “2000 Eduardo. Incontri, conversazioni, suggestioni e informazioni per artisti del nuovo millennio”, in collaborazione con l’ateneo federiciano.

Questo progetto, curato da Giulio Baffi, prevede una serie di incontri, a cui verranno invitati artisti ed esperti di vario settore, volti a indagare l’influenza che l’autore di Napoli milionaria riesce ad avere sulle nuove generazioni che si affacciano al mondo dell’Arte. Un modo per confrontarsi in maniera diretta con i giovani che non sono stati partecipe della vita di questo grande protagonista, eppure si ispirano a lui.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno del Programma operativo complementare della Regione Campania (Poc 2014-2020), della sponsorship tecnica di Enel e il patrocinio di Rai Campania.