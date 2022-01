Coronavirus, positivi nel personale, annullate date del Lago dei Cigni al San Carlo.

Nuovi casi di Covid-19 al San Carlo hanno reso necessaria la cancellazione di quanto in programma nelle giornate di oggi e domani.

“La Fondazione Teatro di San Carlo – spiegano in una nota dal massimo napoletano – comunica che, durante i consueti controlli di routine cui viene sottoposto tutto il personale del Teatro, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19, per cui si è resa necessaria la cancellazione dello spettacolo di questa mattina de Il lago dei cigni ‘for families’ e delle rappresentazioni del balletto in programma questa sera martedì 4 gennaio e domani mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 11.30 e alle ore 18“.

“La Fondazione – prosegue e conclude la nota – scusandosi per il disagio, precisa che è possibile richiedere la riconversione o il rimborso dei biglietti entro il 30 gennaio 2022 e che coloro che hanno acquistato il biglietto per gli eventi annullati riceveranno a breve una comunicazione via email“.