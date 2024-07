Debora Caprioglio porta Artemisia Gentileschi sul palco a Falciano del Massico

FalcianoTeatro 2024: in scena Debora Caprioglio con la pièce teatrale ‘Non Fui Gentile Fui Gentileschi’. La rassegna apre, dopo i successi delle precedenti edizioni, con la qualità della narrazione teatrale riguardante Artemisia, il suo studio di pittura, nella Roma del Seicento. Un suggestivo racconto della vita di una delle più grandi artiste italiane, distintasi per l’originalità delle doti e la lotta contro il sistema.

In un mondo governato da uomini, Artemisia si distingue per la tipicità della sua femminilità. Falciano, pertanto, accoglie la Caprioglio tra le più qualificate attrici del panorama teatrale e cinematografico.

L’appuntamento è previsto per sabato 6 luglio alle ore 21 presso piazza Capuano. “ Siamo orgogliosi di aver allestito un cartellone teatrale tra i migliori della Campania, riferisce il Direttore artistico, per lo spirito che lo anima e per la volontà di offrire alle comunità locali il Teatro in un contesto di difficile fruizione. Quest’anno potenzieremo il discorso dell’ identità attraverso lavori capaci di suscitare positive emozioni e formazione. Il teatro come efficace opportunità per crescere come comunità e come percorso personale di crescita”.