Delitto in alto mare, venerdì 10 al Teatrp dei Lazzari Felici.

Venerdì 10 Dicembre 2021 ore 21:00 torna la più divertente cena con delitto a Napoli.

Il delitto di stasera è ambientato su una barca, dove Chiara ha pensato bene di organizzare una fesa per i suoi trenta anni invitando gli amici più cari e i parenti, preparando per loro grandi sorprese e tanto divertimento. Ma si sa che la vita non sempre va come vorremmo e purtroppo, ben presto, un triste evento cambierà le vite di Chiara e di tutti quelli che la circondano…

Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall’associazione Insolitaguida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all’aggiunta di un tocco di coinvolgimento e “pazzaria”, perché è vero che lo scopo della serata sarà quello di risolvere un delitto ma è anche vero che due risate non fanno mai male!

Nel corso della serata com’è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato ).

Ovviamente verranno rispettate le norme e le regole di buon senso anti-covid cominciando dal numero di posti che è stato ridotto a 40 e dall’obbligo del green-pass. Per gli stessi motivi è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando o contattando tramite whatsapp il numero 350 012 12 24, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari