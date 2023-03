Diversamente uguali ovvero I dentici, domenica 23 aprile a Palazzo Fazio a Capua.

“DIVERSAMENTE UGUALI ovvero I DENTICI”: Torna, a due anni dal debutto, in data unica il 23 aprile h.19.00 presso la storica e rinomata location di “Palazzo Fazio” in Capua (Ce) l’intenso atto unico dell’attore/regista Fausto Bellonedal soggetto di Adriano Bennicelli. L’occasione è offerta dalla rassegna nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative per la direzione artistica di Antonio Iavazzo, giunta alla quinta edizione; quest anno la rassegna include la sezione “Teatri d’inclusione” con un cartellone integrativo dedicato e curato da Angelo Perotta.

Mario e Mario sono due gemelli eterozigoti, interpretati rispettivamente dagli attori Domenico Bottone e Michele Sorrentino.

La tradizione di dare al nipote il nome del nonno ha colpito anche la loro famiglia. Sfortunatamente si chiamavano Mario sia il nonno materno che quello paterno. Avete presente quando nessuno dei genitori vuole cedere?

Fortunatamente, a districare il caso ci pensa uno dei due Mario che, ben presto, capisce che la sua vera natura è quella di farsi chiamare Mary e giocare con le bambole.

Inevitabilmente la loro storia li vede, fin da bambini, avvicinarsi ed allontanarsi a seconda di quanto prevalga l’affetto o le difficoltà legate alla loro diversità.

La diversità, il ricordo, l’omologazione. Il “diverso” ed il “differente”, i “costumi” ed il “dover essere”. L’analisi di ciò che lega e divide, nell’andirivieni del tempo che è stato e che verrà.

L’opera è prodotta e distribuita dalla compagnia teatrale “Non Solo Sipario” di Fausto Bellone, punto di riferimento decennale sul territorio con opere e proposte artistiche estremamente diversificate tra loro.

Per prenotare il proprio posto in platea i numeri di riferimento sono 345.61.29.167 (Non Solo Sipario – Produzioni Teatrali)& 320.70.20.605.