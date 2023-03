Don Giovanni o l’amore insopportabile, domenica 12 al Nostos Teatro di Aversa.

Domenica 12 marzo alle 19.00, al Nostos Teatro di Aversa, in scena “Don Giovanni o l’amore insopportabile” di Ivano Bruner.

La scena si svolge a Napoli nel ventunesimo secolo, in un appartamento fatiscente dove alloggiano Don Giovanni e Aniello, ritornati nella loro terra natia dopo una sfrenata serie di viaggi. Il loro goliardico vagabondare per il mondo si congela nell’attesa di vendere la proprietà di Don Giovanni, lasciatagli in eredità dalla sua nobile discendenza, per sopperire all’imminente estinguersi dei risparmi.

L’incontro fra Don Giovanni e le diverse donne amate, amanti, aspiranti innamorate, dà inizio a una serie di accadimenti che sfoceranno in un omicidio.

Lo spettacolo offre uno sguardo, attraverso il filtro di un personaggio quasi archetipo come Don Giovanni, sulla natura incerta dell’amore. Sia esso di qualsiasi tipo, non catalogabile per la sua complessità e che si manifesta in poliedriche forme. Amore insopportabile, non nel senso negativo del termine ma inteso come non contenibile, non conservabile, irreprimibile. Un impulso naturale necessario che va oltre la volontà, oltre la morale.

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟮 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵

Don Giovanni o l’amore insopportabile

Drammaturgia e Regia Ivano Bruner

Interpreti Ivano Bruner, Piera Del Giudice, Francesca Fedeli, Luigi Palmisano

Collaborazione artistica Claudio Fidia

Costumi Dalila Borgia

Scenografia e attrezzeria Ivano Bruner

Si ringraziano le associazioni culturali “Puteca Celidonia”, “Tutti Suonati” e il “Museo Frac Baronissi” per l’ospitalità e il supporto.