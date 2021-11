E levate ‘a cammesella, sabato 6 al Teatro dei Lazzari Felici.

E dopo una pausa responsabile riprende la programmazione degli eventi serali dell’APS al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento.

Sabato 6 Novembre 2020 ore 21:00 vi aspetta uno spettacolo peperino E levate ‘a cammesella

Un nuovo spettacolo tutto da ridere, cantare e guardare: un giusto equilibrio tra immagini, numeri da Cabaret, e canzoni che ripercorrono la tradizione napoletana per un tuffo nell’epoca della Napoli di una volta ai tempi del Cafè Chantant, della Rivista e dell’Avanspettacolo.

Elena Vittoria, la sciantosa, ricerca e propone brani risalenti alla fine dell’ottocento-inizio novecento, interpretati all’epoca dalle grandi donne del panorama partenopeo come, Ria Rosa e Gilda Mignonette, ma anche da grandi artiste più recenti come Angela Luce e Giulietta Sacco; sarcastica, buffa e spiritosa nei panni di Uomo, esibendosi in Macchiette e canzoncine conosciute grazie ai grandi artisti quali Vittorio Marsiglia, Nino Taranto e Aurelio Fierro.

Nel corso della serata com’è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato ).

Ovviamente verranno rispettate le norme e le regole di buon senso anti-covid cominciando dal numero di posti che è stato ridotto a 30. Per gli stessi motivi è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando o contattando tramite whatsapp il numero 350 012 12 24, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari

Caratteristiche dell’evento

Inizio evento 06-11-2021 21:00 Chiusura acquisto 06-11-2021 20:00 Contributo di partecipazione € 23 Con degustazione cucina tipica napoletana Luogo Teatro dei Lazzari Felici