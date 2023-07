Eppure sorrido, Paolo Caiazzo all’Agorà San Sebastiano giovedì 20

L’ arena di Agorà San Sebastiano al Vesuvio II edizione ospita, giovedì 20 luglio alle 21,15, Paolo Caiazzo con il suo “Eppure sorrido – Summer Show” (biglietto 15 euro + 2 prev.). Monologhi storici dell’attore mescolati con altri nuovissimi legati alla stretta attualità ma anche musica, canzoni classiche rivisitate, sketch teatrali e tanti personaggi che il pubblico televisivo conosce bene come il mitico Tonino Cardamone.

“E’ la versione a maniche corte del mio StandUp Comedy contaminato da momenti musicali di Rosa Chiodo e sketch con Daniele Ciniglio. Due semplici parole come EPPURE e SORRIDO messe insieme hanno un forte significato e questo spettacolo vuole sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza del sorriso. Ne sono stato sempre convinto ma ultimamente ancora di più dopo aver incrociato un pensiero del filosofo Friedrich Shlegel: “L’ironia è utile perché aiuta a prendere la distanza dalle cose ed aiutarci a comprenderle”. Il non prendersi troppo sul serio quindi può aiutare ad affrontare meglio i momenti difficili, senza pensare poi che la risata è un antidolorifico naturale ed antidepressivo”, ha detto Paolo Caiazzo.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio è anche tanto cinema. In programma: 21 luglio film John Wick 4 regia C. Stahelski; 22 luglio film Il gatto con gli stivali 2 regia J. Crawford; 23 luglio film Dalìland regia M. Harron e tanto altro.

“Agorà – San Sebastiano al Vesuvio II edizione”: film, concerti, teatro ed eventi dal 22 giugno al 3 settembre 2023 al Parco Urbano di via Panoramica. La manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano