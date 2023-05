Evelyn, domenica 14 a Palazzo Fazio a Capua per Faziopentheater.

16^ SPETTACOLO (Sezione Teatro)

“EVELYN”

Ispirato al racconto “La linfa di Evelyn” di Giacomo Gamba

Regia di Giacomo GAMBA

DOMENICA 14 MAGGIO 2023 – ORE 19.00

SALA TEATRO di PALAZZO FAZIO

via Seminario 10 – Capua

Associazione LLUM e Piccolo Teatro Libero di BRESCIA

presentano

EVELYN

Ispirato al racconto “La Linfa di Evelyn” di Giacomo Gamba

REGIA

Giacomo GAMBA

INTERPRETE

Elena GUITTI

PARTECIPAZIONE VIDEO

Fabio BONORA – Gaia SCOPO

NOTE

Proprio come accade nel racconto anche nell’azione scenica Evelyn, la protagonista, si trova a vivere in una situazione estrema, rinchiusa dentro uno spazio angusto, manipolata e bombardata da una costante presenza di messaggi e informazioni che le giungono attraverso uno schermo che ormai fa parte integrante della sua casa e della sua vita. La sua realtà è sicuramente lesa e indirizzata verso un’illusione vitale. Evelyn non può essere se stessa, è sola e indotta. La presenza costante d’immagini veicolate e innaturali la sottopone a un pesante condizionamento che la trasforma in altro da sé inducendola a credere appunto in ciò che non è reale. Una trasformazione che è fisica e mentale, che la inibisce e la stordisce fino a renderla a tratti comica, buffa, tragica. Un viaggio drammatico lungo una giornata quotidiana, scandita da finti riti, che mostra la fragilità umana di fronte ai modelli imposti, ma che anche ci accompagna verso la riscoperta della Natura (quella umana più profonda), qui rappresentata simbolicamente dall’albero, che prende le distanze dal nostro assurdo e nocivo modo di vivere, che non si adegua alla distorsione della realtà. L’albero osserva, rimane se stesso, al fine accoglie l’essere umano ormai in fuga disperata dalla gabbia che si è costruito, per riportarlo alla realtà naturale del suo essere al mondo.