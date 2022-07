Eventi – Un anno con Il Teatro di Ottavio ad Acerra, presentata la stagione.

Venerdì 8 luglio 2022 alla Sala Pulcinella del Teatro Italia di Acerra (Na) sono stati presentati tutti gli spettacoli di “Eventi – Un anno con Il Teatro di Ottavio”.

Sono tutti spettacoli unici che andranno in scena dal 22 ottobre 2022 al 10 giugno 2023 e sono promossi o prodotti dall’Associazione “Il Teatro di Ottavio” di cui Ottavio Buonomo ne è fondatore, presidente e direttore artistico. Sul palco della Sala Pulcinella con Ottavio anche l’attrice Maria Straiano, l’attore e regista Giovanbattista Scidà ed Elena Fergola che gestisce il Teatro di Acerra. Presenti in sala anche attori che saranno protagonisti degli spettacoli che andranno da classici come “Miseria e nobiltà” a prime assolute come “Ottavio 20”.

Ed “Eventi” festeggia i primi venti anni di carriera di Ottavio Buonomo che ribadisce: I primi venti anni di carriera andavano festeggiati, ma con tantissimi amici e quindi oltre ai miei spettacoli e ne saranno tanti, ci sono anche spettacoli come “Spirito allegro” della Compagnia Antigone di Roma, “In marcia” che vede in scena Michele Enrico Montesano e Marco Valerio Montesano, figli d’arte che ho visto bambini e che ora sono bravissimi attori e lo spettacolo “Stasera mi butto” con Mario Zamma, per anni nel “Bagaglino” di Roma, quello di Pingitore con Alessia Fiabiani e con Salvo Buccafusca.

Ottavio Buonomo al pubblico ed alla stampa ha descritto tutti gli spettacoli, a partire da “I fuorilegge” scritto con Maria Straiano e che debutterà il 22 ottobre 2022.

Tra gli spettacoli saranno al Teatro Italia di Acerra anche “Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta con tante partecipazioni straordinarie, “Nahima e le mille e una notte” di Tommaso Aprile e “Il ragù delle ziette”, scritto e diretto da Corrado Taranto, la storia del teatro napoletano ed italiano.

Gli spettacoli saranno avranno luogo sia nella Sala del Teatro Italia sia nella Sala Pulcinella, dove si avvicenderanno sul palco spettacoli come “Lasciami entrare” per la regia di Peppe Carosella, “Vogliate scusarmi” con Susy Mariani, “Sta a guardà er capello” con Nicola Masotti e Luigi Mastracci e “Napoli e son felice” per la regia di Angelo Perotta.

Per tutte le informazioni circa gli spettacoli basta seguire la pagina Facebook de “Il Teatro di Ottavio”. I biglietti saranno in vendita al Teatro Italia di Acerra già da settembre 2022.

Anna Manna