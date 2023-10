FaziOpenTheater, la sesta edizione al via domenica 29 con Le Sedie di Ionesco

“LE SEDIE” di E. Ionesco

Libero adattamento e regia

Antonio IAVAZZO – Gianni ARCIPRETE

DOMENICA 29 OTTOBRE 2023 – ORE 19.00

SALA TEATRO di PALAZZO FAZIO

via Seminario 10 – Capua

Dopo il grande successo dello scorso anno, viene riproposto, come primo spettacolo della nuova stagione, questo spettacolo ispirato al capolavoro di Ionesco, “Le Sedie”, con il libero adattamento e la regia di Antonio Iavazzo e Gianni Arciprete.

Associazione “Il Colibrì” di Sant’Arpino (CE)

LE SEDIE di E. Ionesco

LIBERO ADATTAMENTO – REGIA

Gianni ARCIPRETE – Antonio IAVAZZO

INTERPRETI

Gianni ARCIPRETE – Licia IOVINE

TECNICI AUDIO – LUCI

Antonio FERRARO – Giovanni GUARINO

NOTE

Lo stesso Ionesco definisce la sua opera, “Le Sedie”, una farsa tragica. D’altra parte come definire la vita e le relazioni tra gli uomini se non come esperienza di profondo smarrimento e metafisico sberleffo? I due protagonisti, una coppia di anzianissimi sposi, qui rivisti in parte in termini “garbatamente” partenopei, nel loro struggente isolamento, come due clown gettati nel mondo fenomenico, si muovono sospesi e indaffarati. Tra attese e arrivi immaginari, dolci ricordi, e palesi menzogne, evocazioni, assurdi e paradossi, preparano un fantomatico messaggio all’umanità da affidare ad un oratore che non arriverà mai. Su tutto il caos regna una volontà di paradiso ed un assordante desiderio di un sorriso che possa in qualche modo giustificare e appagare il senso di vuoto e di straniamento. Anche e forse soprattutto nel lungo addio della coppia che si congeda dal mondo affidandosi, senza alcuna disperazione o paura, al mare e ai suoi segreti.