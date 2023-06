Gli Zingari di Viviani da sabato 17 a San Francesco delle Monache ad Aversa.

Dal 17 al 25 giugno torna la XIV edizione di “A Spasso con la storia”, prodotta dal Nostos Teatro, con lo spettacolo “Zingari”, adattamento da Raffaele Viviani, all’interno del Complesso Monumentale San Francesco delle Monache ad Aversa, con musiche dal vivo de “I figli di Cibele”.

“Zingari” è una tragedia visionaria, qualche volta un po’ favola. Dopo il suo primo debutto si scriveva fosse l’opera teatrale più audace e moderna che sia stata composta in Italia. In essa la realtà e la fantasia si rincorrono continuamente, creando confusione tra immaginazione e verità, finzione e autenticità. È un sogno? È vero? È un’allucinazione? Ma accade sul serio? La storia di un carrozzone nomade che forse nomade non è, una lotta tra miseria e amore, un conflitto tra la volontà di emergere e l’esaltazione dell’arte dell’arrangiarsi, della furberia. Il tutto dipinto in un affresco emozionante, nel meraviglioso Chiostro di San Francesco delle monache ad Aversa.

L’adattamento, la regia, i costumi e l’allestimento sono di Giovanni Granatina, Gina Oliva, Dimitri Tetta, la scenografia di Simone Marigliano, la produzione è del Nostos Teatro. Le musiche originali di Raffaele Viviani sono ricomposte ed eseguite dal vivo da “I figli di Cibele”, ovvero Giorgio Migliore alla chitarra battente, al maranzano e alle percussioni, Rosaria Truppo, voce e strumenti minori, Vincenzo Viglione, percussioni e voce, Alessio Ianniello, fiati, violino, lira e percussioni, Veronica Mele, percussioni e lira, Gaetano Fusco, fisarmonica e percussioni. In scena gli allievi attori della scuola Nostos Teatro: Anna Abbate, Valentina Alfieri, Camilla Amato, Nicola Apicella, Daniela Assunto, Francesco Brasiello, Bruno Buonomo, Michela Campanile, Alessandro Capasso, Carlo Cecere, Chiara Cicatiello, Roberta Ciccarelli, Adriana Circelli, Elisabetta Colangelo, Paolo Corso, Nadia Costanzo, Ciro Cristiano, Chiara Cucciardi, Maria Roberta D’Agostino, Mattia D’Angelo, Andrea Dannoso, Daniele Di Palo, Emilio Domiziano, Fabiana Esposito, Felice Fabozzo, Anna Felaco, Federica Ferrigno, Anna Fiorillo, Mattia Gagliano, Lucia Granieri, Libera Guarino, Laura Liguori, Salvatore Mangiacapra, Alessia Marino, Viviana Marino, Caterina Mennillo, Raffaele Messina, Anna Morlando, Maria Mottola, Stefano Mungiguerra, Rosa Origine, Adele Palma, Sara Palmieri, Imma Persico, Giulia Picone, Viviana Pirozzi, Nicola Porcelli, Raffaela Salvarezza, Nicla Salve, Raimondo Sangiovanni, Vincenzo Saviano, Emma Schiavone, Alexandra Skenderi, Immacolata Spinelli, Antonio Uliano, Vittoria Vitagliano.

Previste due repliche, alle 19:30 e alle 21:30 nei giorni 17, 18, 23, 24 e 25 giugno, una solo replica alle ore 21:00 nei giorni 19, 20, 21 e 22 giugno.

