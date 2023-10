Grand Tour a Napoli, domenica 8 al Museo Duca di Martina (Floridiana)

Letture, canzoni, brani musicali per chitarra e dialoghi tratti dalla grande letteratura colta e popolare dell’alveo internazionale europeo, campano e partenopeo tra il secondo Settecento e la fine dell’Ottocento: questo il menù proposto dalla suite teatrale intitolata GRAND TOUR A NAPOLI, in programma domenica 8 ottobre alle ore 11.30 al Museo Duca di Martina, sito all’interno della Villa Floridiana di Napoli.

La suite è ispirata dalle bellissime pagine su Napoli e gli ameni mitologici luoghi della Campania scritte da tanti viaggiatori speciali tra i quali Johann Wolfgang von Goethe, Anne Marie du Boccage, Charles de Brosses, Stendhal, il marchese de Sade, Alexandre Dumas padre, Mary Shelley comparate a pagine vivaci ed evocative di autori napoletani come l’abate Ferdinando Galiani e Matilde Serao; a questi si intrecciano brani cantati dall’opera musicale e poetica di Gaetano Donizetti, Francesco Paolo Tosti, Pasquale Mario Costa, Guillaume Louis Cottrau, Raffaele Calace, Giuseppe Saverio Mercadante, Gabriele D’Annunzio, Salvatore Di Giacomo, Giovanni Paisiello.

Grand Tour a Napoli vuole essere un viaggio nelle atmosfere vissute da colti viaggiatori dell’epoca; chiari i riferimenti alle gouaches pittoriche napoletane diffuse sempre più dal secondo Settecento in poi. La suite rientra nell’ambito del progetto di ICRA PROJECT approvato dal MiC Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, nella sezione Memorie Future VII edizione. I brani in italiano, napoletano e francese saranno interpretati da: Lina Salvatore, Lorenzo Marino, Gabriele Bacco, Michele Monetta. Gli arrangiamenti musicali sono a cura del Maestro Lorenzo Marino. Ingresso € 5,00 con contributo per gli alluvionati dell’Emilia.