Grande successo per Giovanni Esposito nella prima de I Nostri Miti Festival a Pomigliano

Solo posti in piedi ieri sera nel Giardino dei Miti a Pomigliano d’Arco (Napoli), per assistere al primo dei nove spettacoli del cartellone de “I Nostri Miti Festival Teatrale”, evento promosso dall’associazione ‘Vincenzo Ferraro’, nato da un’idea di Totò Caprioli e con la direzione artistica, per il secondo anno consecutivo, del regista e autore Felice Panico.

L’apertura del festival è stata affidata all’attore Giovanni Esposito, noto al pubblico non solo sul grande schermo, ma anche per le sue recenti partecipazioni a fortunati programmi televisivi condotti da Stefano De Martino.

Esposito ha incantato il pubblico con il suo monologo “Le Roux Aveva Comprato Un Coltello”, scritto da Enrico Ianniello, e al termine è stato sommerso dagli applausi. “I Nostri Miti Festival Teatrale” è inserito all’interno del cartellone di eventi estivi del Comune di Pomigliano d’Arco da cui ha ottenuto il patrocinio. Presenti ieri allo spettacolo di apertura anche il vicesindaco Domenico Leone e gli assessori Elvira Romano, Mattia De Cicco, Giovanni Russo e Vincenzo Caprioli. Il festival proseguirà martedì prossimo, 9 luglio, con uno spettacolo dedicato ai più piccoli: la Compagnia Degli Sbuffi presenterà “Riciclando…ndo – Attori Canzoni e Pupazzi sul Tema della Raccolta Differenziata”, con testo e regia di Aldo De Martino. Giovedì 11 luglio alle ore 21:00, sempre al Giardino dei Miti, andrà in scena “Sottovoce – Omaggio a Raffaele Viviani”, con Marina Bruno, Elisabetta D’Acunzo ed Ernesto Lama, accompagnati al pianoforte da Giuseppe Di Capua e con la regia di Ernesto Lama.

Gli altri appuntamenti: Martedì 16 luglio 2024 ore 18.30, nell’invaso del Parco Pubblico Giovanni Paolo II: I Teatrini presentano “Nel Regno di Oz”, testo e regia di Giovanna Facciolo da L. Frank Baum; Giovedì 18 luglio 2024 ore 21.00, Giardino Dei Miti: Canguasti Teatro presenta “Bestie Da S.O.M.A – da Huxley ad Orwell Passando Per Bradbury a Romain”, regia di Felice Panico; Martedì 23 luglio 2024 ore 18.30, Invaso Del Parco Pubblico Giovanni Paolo II: Compagnia Degli Sbuffi presenta “Visita Guidata Ad Elfolandia – Elfi, Orchi, Fate e Strane Creature”, testo e regia di Aldo De Martino; Giovedì 25 luglio 2024 ore 21.00, Giardino Dei Miti: Teatro dell’Osso presenta “Le Donne Sono Mostri” di Marina Salvetti, regia di Angela Rosa D’Auria; Giovedì 1° agosto 2024 ore 21.00, Giardino Dei Miti: “Oggi Sposo” di e con Matteo Cirillo, regia di Duilio Paciello; Giovedì 5 settembre 2024 ore 21.00, Giardino Dei Miti: “Vincent Van Gogh – Lettere a Theo” di e con Blas Roca Rey; ai flauti Luciano Tristaino, regia di Blas Roca Rey.

