Hansel e Gretel, sabato 1 al Nostos Teatro di Aversa.

Sabato 1 aprile alle 20.30, al Nostos Teatro di Aversa va in scena “Hansel e Gretel”, uno spettacolo per tutti, produzione Il Teatro nel Baule.

Con lo spettacolo di Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio, anche in scena con Dimitri Tetta, si rinnovano gli appuntamenti del Nostos dedicati a tutta la famiglia. Nel testo, un fratello e una sorella, un legame indissolubile,misterioso, fatto di complicità e sfide. Attraversiamo la fiaba dei Grimm, portati per mano da due attori/narratori che si divertono, come fratellino e sorellina, a diventare e trasformare tutti gli elementi della scena. Hansel e Gretel, lontani dalla mamma e dal papà , devono affrontare un viaggio nelle paure e nei misteri di ciò che non si conosce.. Ci vuole coraggio per crescere e diventare grandi.

Lo spettacolo è una partitura di voci oggetti e luci, che dà forma a un’avventura pericolosa, con momenti esilaranti e poetici e, come in tutte le più belle fiabe, il finale è sempre una vittoria.

Le musiche sono di Dimitri Tetta, aiuto regia Giuseppe Borrelli e Angelica Di Ruocco, i costumi sono di Gina Oliva, le scene di Francesco Felaco e Il Teatro nel Baule, il disegno luci di Paco Summonte, puppet di Selvaggia Filippini.

Un appuntamento per tutti, dai 6 ai 99+ anni.

I biglietti sono acquistabili al link https://oooh.events/evento/hansel-e-gretel-biglietti-3/ .

