Hugo Race Fatalists in concerto al Teatro Bolivar venerdì 29.

Venerdì 29 aprile, alle ore 20,30, al teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo,30) sarà la volta di “Hugo Race Fatalists”, una leggenda vivente dell’underground internazionale, produttore anticonformista oltre che performer e songwriter, che, insieme alla sua band, si esibirà per la prima serata del “Rockalvi Night”, rassegna organizzata da “Rockalvi Festival” in collaborazione con Nu’Tracks. I riflettori saranno accesi sul nuovo album di Hugo Race “Once Upon A Time In Italy”, prodotto da Santeria Records / Audioglobe.

Si tratta di un tour de force musicale e lirico. Registrato con i “Fatalists” e le guest star australiane Georgia Knight e TJ Howden, il nuovo lavoro contiene dieci nuove canzoni fortemente emotive e una cover – “Hurdy Gurdy Man” di Donovan. Il disco è stato realizzato durante gli ultimi due anni di isolamento causato dalla pandemia e nella versione Europea include un EP bonus di 4 tracce in lingua italiana.

Hugo Race si racconta così a proposito del nuovo lavoro: «I temi sono così personali che ho abbandonato l’album molte volte per poi ritornarci, come una storia d’amore tossica. Amo questo album e l’incredibile band che c’è dietro. Abbiamo anche fatto delle versioni italiane delle canzoni perché l’Italia è nelle nostre radici».

L’evento ospiterà due special guests: Gnut e Petar Kusturin, oltre alla galleria d’arte di Antonio Conte e Klauss Bunker.

HUGO RACE FATALISTS:

Hugo Race – voce, chitarra, organo

Diego Sapignoli – batteria, percussioni

Giovanni Ferrario – chitarra elettrica, piano, sintetizzatore

Francesco Giampaoli – contrabbasso, basso elettrico, percussioni

www.hugorace.com www.facebook.com/RoughVelvetRecords