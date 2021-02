I Lazzari Felici portano il Teatro a Domicilio a partire da mercoledì 3.

In un momento storico molto particolare in cui il teatro e tutte le forme d’arte ed intrattenimento non sono purtroppo fruibili dal vivo, il Teatro dei Lazzari Felici insieme all’artista Genny Avolio hanno pensato bene di portare il teatro a domicilio! Se Maometto non può raggiungere la montagna, la montagna deve raggiungere Maometto”… come? Con la diretta facebook! Cosi, spiega l’artista Genny Avolio, grazie alle nuove tecnologie possiamo sentirci tutti vicini riuscendo ad entrare nelle case di tutti i nostalgici del palcoscenico.

Quattro appuntamenti serali ognuno con un suo ospite speciale per rivivere il teatro e la canzone classica napoletana a partire dal 3 febbraio, ogni mercoledì sera alle 21.30 in diretta dalle pagine Facebook Teatro Lazzari Felici e Insolitaguida Napoli;

Sul palco nelle vesti di conduttore e cantante il poliedrico Genny Avolio, accompagnato dal maestro Vincenzo Napolitano, che sarà affiancato dalla voce di Fiorella Russo e le simpatiche incursioni di Francesca Davide.

Questo programma vuole essere anche un modo per puntare i riflettori sul mondo del teatro contro l’indifferenza del Governo: non tutti sanno che il teatro è un settore che da lavoro e sostiene tante famiglie e quindi la chiusura dei teatri comporta disagi economici piuttosto seri per tantissime persone.

Appuntamento quindi Mercoledì 4 Febbraio ore 21:00 in diretta FB per il primo dei quattro appuntamenti.

