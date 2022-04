I Miti dell’Ade, spettacolo itinerante al Fusaro sabato 23.

Parte la primavera di KARMA.

E il primo spettacolo di primavera vi porta in una discesa agli inferi.

Sabato 23 Aprile (16.45 e 18,00) KARMA – Arte Cultura Teatro presenta: “I miti dell’Ade: spettacolo itinerante coi personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi”.



Accompagnati dalla Sibilla Cumana che vi farà da traghettatrice nei boschi, sulle sponde del lago Fusaro,incontrerete i personaggi che fanno parte del mondo degli inferi, secondo la mitologia: da Caronte ai Cimmeri, passando per Anchise e Dante.

E, come scherzo del destino, nello spettacolo che il regista Antonio Ruocco, ha scritto durante il periodo della quarantena, lo spettacolo si svolgerà in un bellissimo bosco che prende il nome, appunto, di Parco della Quarantena: così chiamato perchè vi si portavano gli animali per prestargli cure all’aria aperta: “Durante il lockdown, si diceva che il nostro settore sarebbe ripartito, forse, solo con spettacoli all’aria aperta.

E così, periodo nero, mentre passavo il tempo a leggere Dante e i miti greci, mi venne l’idea di scrivere uno spettacolo proprio su questo, coi personaggi legati alla terra flegrea che, da sempre, mi hanno affascinato.

Ne viene fuori uno spettacolo itinerante, molto suggestivo che, per ironia della sorte, si svolgerà nel parco che porta il nome del periodo in cui lo spettacolo è stato scritto”.

L’organizzazione generale è affidata ad Antonio Raia: “Il parco della Quarantena, sulle sponde del lago Fusaro, è un luogo estremamente particolare.

Al di là del nome, i boschi sono molto suggestivi e lo spettacolo partirà dalle sponde del Fusaro e arriverà, appunto, dentro i boschi del parco”.

Il cast è composto da Roberta Misticone che sarà la Sibilla Cumana che, uscita dal suo antro, vi accompagnerà negli inferi come fece con Enea.

Ciro Pellegrino sarà Caronte e Anchise, padre di Enea, interpretato da Diego Consiglio, che vestirà anche i panni di Dante.

Infine Ciro Scherma sarà un rappresentante del leggendario popolo cimmero e Virgilio.

Prenotazione obbligatoria inviando sms o whatsapp al 3427329719

Contributo di partecipazione: € 16,00 (ridotto € 10,00 per ragazzi dai 6 ai 10 anni)

Parcheggio interno gratuito

Per partecipare all’evento è necessario essere muniti di Green Pass e indossare mascherina FFP2