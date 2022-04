I miti dell’Ade: spettacolo itinerante al Lago Fusaro con i personaggi della mitologia flegrea.

Sabato 9 Aprile ( ore 16,30 -17,30), l’Associazione Karma – arte cultura teatro, in collaborazione con Acli Campi Flegrei, ci propone un’affascinante spettacolo itinerante sulle sponde del lago del Fusaro nei Campi Flegrei.

Un viaggio fantastico nel regno degli inferi con I miti dell’Ade, un evento itinerante da non perdere con i personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi che si svolgerà sulle sponde del Lago Fusaro.

Seguendo i quattro artisti della Compagnia Karma si attraverserà il bosco del parco della quarantena, che veniva chiamato così per la sua natura selvaggia nella quale venivano mandati gli animali in quarantena e ci si troverà tra i miti dei Campi Flegrei.

Poi un’ammaliante la Sibilla Cumana, uscita dal suo antro, farà da guida nell’oltretomba e condurrà i partecipanti dal temibile Caronte , dal valoroso Enea, incontrando poi il grande Anchise e tanti altri personaggi della mitologia. Uno spettacolo suggestivo che farà compiere un viaggio particolare fra i personaggi dell’oltretomba. Uno spettacolo suggestivo, all’aperto, ma che vi farà vivere il mistero dell’oltretomba, all’interno dei boschi.

Come partecipare ai Miti dell’Ade

I miti dell’Ade è uno spettacolo itinerante e suggestivo, che si svolge all’aperto, con i personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi organizzato dalla Associazione Karma – arte cultura teatro, in collaborazione con Acli campi flegrei.

L’evento si terrà Sabato 9 Aprile ore 16,30-17,30 al Lago Fusaro nel bosco del parco della quarantena. Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente per l’emergenza con distanziamento, mascherine obbligatorie ecc.Per accedere allo spettacolo è necessario essere muniti di Green pass, come da normativa vigente per gli spettacoli teatrali. Al termine dello spettacolo si potrà anche sostare in un’area attrezzata, sulle sponde del Lago Fusaro e il parcheggio interno è gratuito.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria inviando un whatsapp al 3427329719 e il contributo di partecipazione è di € 16.00 o di 10.00 per il contributo ridotto (6-10 anni).Gratuito 1-5 anni

L’evento è curato dall’Associazione Associazione Karma – Arte cultura teatro a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Anna Manna