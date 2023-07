I Nostri Miti, si comincia con Giulio Scarpati giovedì 6 a Pomigliano

Giovedì 6 luglio prende il via la quarta edizione del festival teatrale i Nostri Miti al Giardino dei Miti di Pomigliano D’Arco (via Matteo Renato Imbriani, 93) con il patrocinio di Regione Campania e del Comune di Pomigliano D’Arco.

Sarà l’attore Giulio Scarpati ad inaugurare l’edizione 2023 con Eduard e Dio, lettura scenica tratta da “Amori ridicoli” di Milan Kundera. Come spiega l’attore “E’ la storia di un giovane che grazie a una direttrice comunista, molto sensibile al fascino dei giovani, riesce finalmente a trovare lavoro in una scuola, ma contemporaneamente si innamora di una ragazza molto bella ma anche molto virtuosa e religiosa. E’ un racconto molto divertente. Insieme a me in scena ci sarà una radio “un po’ pazza” che inframezzerà questo racconto con delle strane musiche”.

Tra gli attori italiani più celebri e amati dal grande pubblico, Giulio Scarpati ha debuttato sul palcoscenico a soli 12 anni e il teatro è sempre rimasta una costante della sua vita professionale.

“Quando ho iniziato a lavorare al cartellone di questa edizione – spiega Felice Panico, direttore artistico de I Nostri Miti – riflettevo sull’etimologia del termine mytos e di come questa edizione del festival dovesse essere dedicata al teatro del racconto e al racconto nel teatro. Per questo ho pensato a Eduard e Dio non solo per l’ironia del testo, ma soprattutto per la visione che ci regala Kundera su un’Europa divisa dalla logica dei blocchi ma forse più tollerante di quella attuale. Ho lavorato a teatro con Giulio Scarpati in vari progetti, è un attore al quale sono molto legato, che stimo moltissimo e sono felice abbia accolto l’invito ad aprire questa edizione del festival”.



Eduard e Dio è una novità assoluta di questa estate per Giulio Scarpati che torna in scena con questo reading subito dopo il grande successo della prima stagione di Billy Elliot il musical, in cui interpreta il ruolo di papà Jackie.

“L’edizione 2023 de I Nostri Miti segna un punto importante nella diversificazione dell’offerta teatrale pomiglianese – aggiunge Totò Caprioli, fondatore e direttore generale del Festival – lavorando con progettualità alle prossime edizioni abbiamo già in cantiere altre iniziative che arricchiranno ulteriormente I Nostri Miti e in generale la nostra proposta culturale per coinvolgere il territorio”.

Per tutti gli spettacoli del festival ingresso libero fino esaurimento posti.

Inizio spettacoli ore 21,00.

I Nostri Miti Festival Teatrale 2023 – IV Edizione

Dal 6 luglio al 7 settembre 2023

Giardino dei Miti Via Matteo Renato Imbriani, 93 – Pomigliano D’Arco NA