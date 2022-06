Il Diedro del Mediterraneo, concerto celebrativo dei 50 anni degli Osanna al Teatro Trianon Viviani mercoledì 15.

“Il Diedro del Mediterraneo” è un Concerto Evento, che celebra 50 anni di storia della formazione napoletana Osanna, accreditata nel mondo tra le band più famose di “progressive rock”. Con l’ideazione e la direzione Artistica di Lino Vairetti e la regia di Gino Aveta, saranno protagonisti sul palco i musicisti degli Osanna.

Si terrà mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 21:00, presso il Teatro Trianon Viviani di Napoli, diretto da Marisa Laurito e inserito all’interno della prestigiosa Rassegna “Campania Teatro Festival 2022” con la Direzione Artistica di Ruggero Cappuccio e promosso dalla Regione Campania.

Partecipano al “Concerto Evento” gli Osanna ovvero: Lino Vairetti alla voce, chitarra acustica e armonica, Gennaro Barba alla batteria, Pako Capobianco alla chitarra elettrica, Enzo Cascella al basso, Sasà Priore al piano, organo e synth, Irvin Vairetti voce e vintage keyboards.

Special guest del concerto: David Jackson (già Van DerGraaf Generator) al sax e flauto, l’attore Giampiero Ingrassia, Vincenzo Zitello all’arpa, BarDeFè Teatro quali attori e mimi, Sophya Baccini alla voce femminile e l’Orchestra del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli diretta dal Maestro Leonardo Quadrini. Sound Engineer: Alfonso La Verghetta, luci: Alessio Sepe. Produzione Afrakà.

Il repertorio esclusivo sarà formato da brani inediti tratti dal nuovo album e brani del repertorio storico legato agli album anni 70 quali: “L’Uomo”, “Milano Calibro 9”, “Palepoli”, “Landscape of Life”, “Suddance” e dai più recenti: “Taka Boom”, “ProgFamily”, “Rosso Rock”, “Palepolitana” e “PapeSatànAleppe”. Ci sarà un omaggio al compositore Luis Bacalov e a Danilo Rustici, già chitarrista degli Osanna.

Il concerto sarà arricchito da video storici e filmati inediti tratti dal docufilm “Osannaples” di Deborah Farina e da frammenti poetici tratti dal libro “L’Uomo. Sulle note di un veliero” di Franco Vassia. Docufilm e libro sono le recenti pubblicazioni, che insieme al CD e al Vinile “Il Diedro del Mediterraneo” degli Osanna, hanno celebrato i 50 anni di storia della band napoletana, nata nel 1971.

Sarà allestita per l’occasione nel foyer del Teatro, una mostra video-istallazione, curata da Antonio Perotti, con le opere di 20 artisti contemporanei, che hanno onorato la nuova pubblicazione con dei quadri inediti dedicati ai 50 anni degli Osanna e in particolare a “Il Diedro del Mediterraneo”. Gli artisti sono: Marco Cecioni, Angelo Ciaramella, Pablo Compagnucci in arte “Pinxit”, Mario D’Amora, Giancarlo D’Angelo, Giorgio Della Monica, Carlo Fagiani, Angelo Formisano, Rosaria Gini, Alessandro Grazzi, Alessandro Guerriero, Gi La Porta, Ugo Levita, Francesco Paolantoni, Antonio Perotti, Ton Pret, Antonella Preti, Elio Rumma, Pier Tancredi de Coll’ e Sergio Williams.