“Il Natale dei Popoli”, martedì 20 al Teatro Galleria Toledo.

“INSIEME: Interpretiamo la Natalità, Spettacolo Inclusivo di Espressione di Musica Etnica”, è un progettodi integrazione e scambio interculturale ideato dall’associazione Le Kassandre, che opera da anni nel territorio di Ponticelli per il contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Altri Natali”.

Per vivere un Natale diverso, inteso come nascita collettiva, origine dei popoli, Le Kassandre, con la direzione di Elisabetta Riccardi, hanno affrontato una nuova sfida: proporre laboratori esperienziali gratuiti di canto e danza che vedessero la partecipazione attiva di donne italiane e straniere, abitanti della città. All’appello hanno risposto molte donne migranti afferenti a diverse realtà associative come Cidis, Scugnizzo Liberato, Bellaruss, LESS, la Bottega di Amma, insieme alle donne sopravvissute alla violenza di genere, utenti delle Kassandre, e a tante donne desiderose di mettersi in gioco. I laboratori che si stanno svolgendo dal 12 al 19 dicembre negli storici spazi di Auditorium Novecento Napoli sono: coro multietnico, condotto dai musicisti di BagarijaOrkestar e danza e coreografia, condotto dalla psicologa e arteterapeuta, Diana Magri; ad essi si affiancano i focus group, condotti dalle psicologhe dell’associazione Le Kassandre.

Le diverse esperienze delle donne coinvolte nei laboratori si coniugheranno ne “Il Natale dei Popoli” uno spettacolo multiforme e multicolore all’incrocio tra tradizione e contaminazioni musicali che vedrà protagoniste italiane, russe, ucraine, nigeriane, peruviane, srilankesi, burkinabè, ivoriane, con la danza e le coreografie di Diana Magri e le sonorità “balcanico napulegne” di Bagarija Orkestar (Sergio ‘Peone’ Dileo – Sax, Clarinetto, Ciro Riccardi – Tromba, Marcello Squillante – Fisarmonica, Voce, JoeZerbib – Trombone, Antonio ‘Gomez’ Caddeo – Susafono, Antonino Anastasia – Darbuka, Cristiano Della Monica – Tapan). Le riprese e il video dello spettacolo saranno a cura di Sabrina Cirillo.

L’evento, che donerà al pubblico la possibilità di partecipare emotivamente ad uno spazio di inclusione e trasformazione culturale,si terrà il 20 dicembre alle 20.30 nel Teatro Stabile Galleria Toledo con ingresso gratuito. Per prenotarsi è possibile inviare una e-mail all’indirizzo infolekassandre@gmail.com.

https://www.facebook.com/events/473231868059552/?sfnsn=scwspwa

Autori foto: Daniele De Carolina, Gino Ricciardi, Raffaello Magri, Federica Olivares