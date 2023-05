Il teatro danza di Akerusia domenica 28 a Palazzo Fazio a Capua.

DOMENICA 28 MAGGIO 2023 – ORE 19.00

Associazione “AKERUSIA DANZA” di Napoli con il sostegno della Regione Campania

FORSE SI’ FORSE NO

Di e con

Sabrina D’AGUANNO – Sonia DI GENNARO

Elaborazioni musicali

Giosi CINCOTTI

Direzione artistica

Elena D’AGUANNO

NOTE

Molti anni fa nelle campagne cinesi un uomo e suo figlio vivevano in un piccolo villaggio, lavorando duramente la terra grazie all’aiuto di un cavallo. Un giorno il cavallo scappò e gli abitanti del villaggio gli dissero: “Il cavallo ti era utile per poter lavorare. Che sfortuna hai avuto!”. E il contadino rispose: “Forse sì, forse no. Vedremo”. La settimana dopo il cavallo ritornò con altri due cavalli selvatici e il contadino si ritrovò quindi ad avere tre cavalli. Gli abitanti del villaggio questa volta gli dissero: “Avevi un solo cavallo e ora ne hai tre. Che fortuna hai avuto!”. Anche questa volta il contadino rispose: “Forse sì, forse no. Vedremo”. Qualche giorno dopo il figlio stava pulendo la stalla, quando uno dei cavalli si agitò e lo colpì con forza, facendolo cadere. Il ragazzo si fece male ad una gamba. Gli abitanti del villaggio questa volta dissero: “Tuo figlio è l’unico che ti può aiutare nel tuo lavoro. Che sfortuna hai avuto!” Ancora una volta, il contadino rispose: “Forse sì, forse no. Vedremo”. Qualche settimana più tardi alcuni soldati dell’esercito arrivarono nel villaggio e iniziarono a reclutare giovani uomini da portare a combattere in guerra: quando passarono dalla casa del contadino videro suo figlio con la gamba rotta e decisero di passare oltre.

DOMENICA 28 MAGGIO 2023 – ORE 20.00

Compagnia “EXCURSUS/PINDOC” di Roma con il contributo di MIBAC e Regione Siciliana

“ELEGIA…ABOUT MEN” (da QUADRI 2023)

Coreografia

Ricky BONAVITA

Interpreti

Ricky BONAVITA – Emilio PERAZZINI

Musiche originali

Francesco ZIELLO

Musiche di repertorio

Debussy – Chopini

“URBAN DANCE” (da QUADRI 2023)

Coreografia

Ricky BONAVITA

Interpreti

Claudia POMPILI – Andrea DI MATTEO

Musiche

Ake PARMERUD

NOTE

Una serata con nuovi allestimenti di due coreografie appartenenti al repertorio più recente della compagnia. Tornano le tematiche emozionali e il lavoro sempre caro a Bonavita sulla caratterizzazione dei personaggi, nonché sulle relazioni che fra di essi intercorrono in scena, ma con anche nuovi punti di vista, nuove possibilità creative e compositive, per azioni non narrative, sempre considerando però un forte tessuto drammaturgico e al tempo stesso una regia che possa diversamente concepire le azioni a seconda della composizione del programma.