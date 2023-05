La Fabbrica dei Sogni Sal Da Vinci con fatima Trotta al Teatro Diana da mercoledì 10 a domenica 21.

Dopo il grande successo di “Masaniello Revolution” Sal Da Vinci riporta in palcoscenico “La fabbrica dei sogni”, la sontuosa e romantica favola che si rifà ai musical americani in grande stile di cui, oltre che protagonista, è autore e regista (con Ciro Villano).

La tournée, iniziata i primi di marzo, dopo le tappe ad Assisi, Firenze,Bologna e Milano arriva anche a Napoli.

In un vecchio manicomio abbandonato, vivono un cantautore, la sua folle psichiatra e un gruppo di artisti, reietti e strampalati. L’artista però sogna un giorno di poter cantare in un teatro vero. Un agente di polizia municipale, incaricato di sgomberare l’edificio, si fa coinvolgere dal cantautore sognatore e dalla psichiatra pazza nel folle progetto di trasformare quella fatiscente casa di cura in un vero teatro.

“La Fabbrica dei Sogni” – spiega Sal Da Vinci – è un ‘non luogo’ che realmente esiste. È un posto magico dove si nascondono le persone che hanno paura del mondo; l’ultima roccaforte dei matti che vivono di sogni”.

Quello proposto è uno spettacolo curato nei minimi dettagli, dalle luci agli abiti, ai brani e dalle voci di grandi interpreti. Al fianco di Sal la brava Fatima Trotta, volto noto del piccolo e grande schermo. La direzione musicale e gli arrangiamenti sono a cura del maestro Adriano Pennino, le coreografie sono curate da Marcello e Mommo Sacchetta.

Sal Da Vinci, inoltre, nello spettacolo, presenta al pubblico anche le canzoni del suo ultimo disco “Siamo gocce di mare”, a cui ha collaborato Renato Zero.

LA FABBRICA DEI SOGNI

scritto e diretto da Sal Da Vinci e Ciro Villano

Coreografie Marcello e Mommo Sacchetta

Direzione musicale e arrangiamenti Adriano Pennino

Cast Sal Da Vinci, Fatima Trotta, Ciro Villano, Daniela Cenciotti, Ettore Massa, Carlo Caracciolo, Enzo Fischetti, Alfonsina Venosa

Ensemble Marta Giampaolino, Salvatore Perugini, Fabio Alterio, Federica Di Meo, Maria Brancati, Elisa Motti, Fabrizio Bonanno, Giuseppe Troise.

Assistente alle coreografie Irene Tavassi

Scene Roberto Crea

Costumi Amara Cavalcanti

Disegni luci Francesco Adinolfi

Video scenografie Mariano Soria

Scenotecnica Massimo Comune Sacs

Trucco Emilia Giuffredi

Foto Pepe Russo e Francesco Fiengo

Grafica Francesco Fiengo

Ingegnere del suono Gianni Gallo

Service Top Service srl

Direttore di scena Ferruccio Pepe

Amministratore di compagnia Alessandro Esposito