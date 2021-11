La nuova stagione teatrale dello spazio artistico Comic Art: T-T-T – Torniamo Tutti a Teatro.

Orta di Atella. Lo spazio artistico Comic Art lancia la stagione teatrale 2021-2022 invitando con lo slogan “Torniamo Tutti a Teatro” a riempire nuovamente le sale, ritornando a godere del vero Teatro dal vivo.

Il teatro è uno dei luoghi ad aver maggiormente patito la chiusura pandemica, che attualmente è ancora in atto. Nonostante il momento poco felice e il rischio chiusura palesatosi nel settembre 2020, reinventandosi, nel gennaio 2021 come biblioteca che permette a tutti coloro che lo desiderano, di acquistare o prendere in prestito un libro, e come set televisivo, per permettere la visione in streaming degli spettacoli teatrali in favore delle scuole e non solo, lo spazio artistico Comic Art riapre il sipario con una forza nuova.

La compagnia “Perottiana” avrà il piacere di riaprire la stagione teatrale con il suo “Varietà” il 14 novembre alle ore 18.30. Uno spettacolo comico e a tratti emozionante con alcuni omaggi inediti dedicati agli autori partenopei. La stagione proseguirà con Luigi Credentino a dicembre, Chiara Vitiello con la regia di Diego Sommaripa a febbraio, ancora con Gabriele Saurio a marzo e ad aprile ritornerà per concludere la stagione teatrale, Francesco Rivieccio, con il suo nuovo spettacolo “Non dovevo essere io”.

<< T-T-T perché mi piaceva richiamare il “Tiritittitti” utilizzato scherzosamente per dire “…e che fa”…ecco è un po’ un esorcizzare questo periodo. Mentre da un lato c’è la consapevolezza che il Covid esiste, dall’altro non si può dipendere più da un virus. Rialziamo la testa, nel nostro caso il sipario, e con tanta determinazione e passione son sicuro di riuscire ad avere sempre la sala piena, perché le persone, nonostante la paura inconscia ormai penetrata nell’anima di ognuno di noi, hanno voglia di vivere, emozionarsi e riprendere la propria vita in mano.>>

La stagione teatrale ormai è alle porte, manca veramente poco per tornare a sorridere, rispettando tutte le normative vigenti: green pass obbligatorio e mascherina indossata durante lo spettacolo.

