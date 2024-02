“La scatola”, primo appuntamento dei “Mini Approdi” per tutta la famiglia, domenica 18 al Nostos Teatro di Aversa

Domenica 18 febbraio alle ore 17:30, il Nostos Teatro di Aversa inaugura i suoi ‘Mini Approdi’, dedicati ai più piccoli, con “La scatola”, una produzione Il Teatro nel Baule per un pubblico da un anno di età.

“La scatola” è una storia d’amicizia che parla del prendersi cura di chi ancora non è pronto a confrontarsi con il mondo, una storia d’attesa che racconta della pazienza dell’amore che sa aspettare il momento giusto per l’altro.

«La scatola è il nido, il luogo sicuro, lo spazio conosciuto– si legge nelle note di regia dello spettacolo-. Fuori c’è l’altro, c’è tutto il mondo. E delle volte il mondo fa paura, o forse sono io ad avere paura del mondo? Improvvisamente in una foresta arriva una scatola, proprio così, una piccola scatola. Ha due buchini, come per guardare fuori. Ci sarà qualcuno? Si chiedono tutti gli animali della foresta. Dentro c’è qualcosa che non vuole assolutamente uscire, nonostante gli animali della foresta provino a darle coraggio. Poi dopo una lunga attesa finalmente…».

«L’idea dello spettacolo nasce dalla lettura dell’omonimo albo illustrato “La Scatola” di Isabella Paglia – spiegano i registi Simona Di Maio e Sebastiano Coticelli -. Il testo e le immagini del libro ci hanno colpito ed emozionato e il motore del progetto è stata proprio l’esperienza di lettura di questo albo ai piccolissimi. Ogni bambino si trova a vivere l’esperienza del distacco e sappiamo quanto è importante l’accoglienza che riceve in un nuovo ambiente, come possono essere i nidi e gli asili. Questo libro parla proprio di questo, del valore dell’accettazione dei tempi dell’altro e della gentilezza».

Lo spettacolo è tratto dal libro “La Scatola”, scritto da Isabella Paglia e illustrato da Paolo Proietti, Margherita Edizioni. La regia è di Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio, in scena Giuseppe Borrelli, Angelica Di Ruocco e Roberta Niero, le musiche sono di Roberta Niero, le scene di Francesco Felaco, i costumi di Gina Oliva. La prenotazione è obbligatoria.

LA SCATOLA

tratto dal libro La Scatola scritto da Isabella Paglia e illustrato da Paolo Proietti -Margherita Edizioni –

Produzione Il Teatro nel Baule

Regia Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio

Con Giuseppe Borrelli, Angelica Di Ruocco e Roberta Niero

Musiche di Roberta Niero

Scene di Francesco Felaco

Costumi Gina Oliva

Età consigliata: 1-5 anni

Info e Prenotazioni:

389 247 14 39 (anche whatsapp)

081 399 26 60

info@nostosteatro.it

Nostos Teatro

Via Giacomo Brodolini, 6

81031 – Aversa (CE)