Lamente…le, domenica 24 a Palazzo Fazio a Capua

DOMENICA 24 MARZO 2024 – ORE 19.00

SALA TEATRO di PALAZZO FAZIO via Seminario 10 – Capua

Associazione “Comic Art” di Frattaminore (NA)

“LAMENTE…LE”

TESTO E REGIA

Angelo PEROTTA

INTERPRETI

Angelo PEROTTA – Melania PELLINO – Claudia CORAGGIO

ASSISTENTE ALLA REGIA

Carmen ERBAGGIO

DIRETTORE DI SCENA

Carmen SESSA

NOTE

LaMente…le è una critica alla società moderna, in atto unico, che mette in primo piano il potere; è un’esaltazione dei diritti dell’uomo che contrastano quelle forze che ogni giorno si oppongono alle libertà e in questo contesto il potere della televisione e delle organizzazioni criminali, quali mafia e camorra, ne sono solo alcuni lampanti esempi. Lo scopo di questo testo teatrale è proprio quello di far aprire la mente allo spettatore, per meglio far comprendere l’odierna società. Il tutto in chiave brillante e comica, con momenti di riflessione che aiutano meglio a comprendere le varie sfaccettature degli argomenti trattati all’interno del testo teatrale.

Info – Prenotazione

3456129167 – 3389924524 -3343638451