Lavori in corso da venerdì 13 al Teatro Furio Camillo di Roma.

Angela, un’attrice un po’ sconclusionata vuole prendere in gestione un vecchio teatro per evitare che lo chiudano per sempre e cerca di convincere Cristiano, suo amico e collega, a darle una mano, senza però metterlo a conoscenza della specifica garanzia che ha dovuto dare al proprietario del teatro per assicurarsene la gestione..

All’appello dei due, si presenteranno personaggi bizzarri ed artisti improbabili e tramalintesi, situazioni surreali, luoghi comuni da esorcizzare, dinamiche divertenti e spunti di riflessione,– afferma il regista Cristiano D’Alterio – si tenterà di salvaguardare quel luogo magico dove

«tutto è finto ma niente è falso».

Produzione

MiLo produzioni e Ass.cult. Senz’arte nè parte

Scritto e diretto da

Cristiano D’Alterio

Con

Cristiano D’Alterio, Angela D’Onofrio, Fabrizio Pallotta, Noemi Gherrero,

Sharon Alessandri, Roberto Pesaresi.

Assistente alla regia

Chiara Pasella

Tecnico audio e luci

Ettore Bianco

Grafiche

Alessio Moroni

Dal 13 al 22 Gennaio

spettacoli dal Venerdì alla Domenica

Orario spettacoli:

Venerdì e Sabato ore 21:00 – Domenica ore 17:30

TEATRO FURIO CAMILLO

Via Camilla, 44, 00181 Roma RM – Roma

(5 minuti a piedi dalla fermata F. Camillo – linea A)

Info e prenotazioni:

cell 3335655089

info.lavoriincorsospettacolo@gmail.com

Biglietti:

intero 15 euro / ridotto 12 euro (over 65 / under 16 )