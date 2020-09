Le Cortigiane – Corti teatrali al Femminile, presentata serata finale, lunedì 28 a San Domenico Maggiore.

E’ stata presentata stamane, presso il Chiostro di San Domenico Maggiore a Napoli, la SERATA FINALE de LE CORTIGIANE – CORTI TEATRALI AL FEMMINILE – III edizione #iorestoacasa; a tema libero ma rigorosamente declinato al femminile, il concorso per attrici e attori ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Napoli.

La finale (ingresso gratuito), è in programma nell’ambito dell’”Estate a Napoli 2020”, lunedì 28 settembre ore 20,30 nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore (Vicolo San Domenico Maggiore, 8A Napoli). La manifestazione è organizzata da LA CORTE DEI SOGNATTORI – compagine teatrale campana fondata nel 1999 da professionisti dello spettacolo: Vincenzo Borrelli, Cristina Casale, Domenico Orsini, Barbara Risi e l’ideatrice e direttore artistico del concorso, Tiziana Tirrito – e vuole creare sinergie e sodalizi artistici, dando ampio spazio ad un repertorio, originale e innovativo, appetibile anche per un pubblico non prettamente teatrale, ma sensibile alle tematiche e al clima culturale che si intende promuovere dentro ed intorno al Teatro.

“Le Cortigiane” ha sempre cercato di rispondere al bisogno impellente di trovare nuovi spazi ed opportunità perché il Teatro possa continuare a fare la propria parte nel contesto socio-culturale del nostro Paese. Quest’anno, vista l’attuale situazione di emergenza e in adesione alla campagna del Mibact #iorestoacasa, la terza edizione 2020 si è svolta interamente on-line. Ai partecipanti è stato richiesto un video, esaustivo della propria pièce, della durata massima di 10 minuti.

I lavori pervenuti sono stati sottoposti al vaglio di una Giuria tecnica di qualità, composta da giornalisti e professionisti dello spettacolo: Ernesto Mahieux, attore, vincitore del David di Donatello nel 2003, in giuria fin dalla prima edizione; Luca Gallone, tra i protagonisti de “L’amica geniale” e “Gomorra”; Mario Brancaccio, attore e regista del panorama partenopeo e non solo; Teresa Del Vecchio, interprete, tra gli altri, di molti esilaranti personaggi nelle commedie e nei film di Vincenzo Salemme; Gianni Ferreri, attore premiato col Nastro D’Argento nel 2003; Sergio Sivori, attore e doppiatore; Ciro Priello, attore e autore dei The Jackal; Domenico Virgili, compositore e direttore d’orchestra; Gisella Gobbi, regista; Marita D’Elia, casting director; Laura Tibaldi De Filippo, produttrice teatrale de “I Due della Città del Sole”; Pino Imperatore, scrittore comico-umoristico; Stefano De Stefano, critico teatrale del Corriere Del Mezzogiorno; Gianmarco Cesario, giornalista e ideatore del concorso “I Corti della Formica”; i componenti de La Corte Dei SognatTori. Sono stati così selezionati i 9 corti semi-finalisti, i cui video sono stati pubblicati sul canale YouTube de Le Cortigiane il 30 luglio. Il pubblico ha avuto la possibilità di votare il corto preferito attraverso i “like” fino al 6 settembre. Il video che ha ottenuto più “like” è entrato di diritto nella rosa dei finalisti: CAFFÈ SOCIETY con Giulia Conte, testo e regia Giulia Conte, compagnia “Alegrìa” – Castellammare di Stabia (NA) – 1380 “like” ricevuti. Gli altri corti passati in finale – secondo le valutazioni della Giuria e i “like” ottenuti – sono: ALOYSIA con Rossella Castellano, testo Luigi Parlato e Rossella Castellano, regia Rossella Castellano, compagnia “Barattoli Cosmici” – Piano di Sorrento (NA); LE ROSE D’ACCIAIO con Roberta Natalini, testo e regia Roberta Natalini, compagnia “Suddarte” – Brindisi; NIENTE con Carla Carfagna, testo e regia Marzia Ercolani, compagnia “Atto Nomade Teatro” in collaborazione con “Nayan Tara” – Roma; NUN È STATO ISS con Vincenza Celardo, testo e regia Gigi Laperuta, compagnia “Esperimento Teatro” – Caserta. I 5 corti finalisti si esibiranno durante la serata finale. Il corto vincitore sarà premiato con SHIT by Chreo, manufatto artistico realizzato dall’orafa Daniela Montella, ormai divenuto un talismano per attori. Un premio, assegnato unicamente dalla Giuria Tecnica, andrà al miglior testo, il cui autore riceverà un’opera di arte grafica realizzata da Daniela Montella. La direzione artistica de “I Corti della Formica” (tra i più longevi e accreditati festival di corti teatrali nazionali) selezionerà, come accaduto per le scorse edizioni, uno o più corti che entreranno di diritto nella prossima edizione del festival.