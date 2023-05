Le Perle Rare di Fabio Brescia – spettacolo con degustazione sabato 13 al Teatro dei Lazzari Felici.

Riprendono gli spettacoli con degustazione al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento accompagnato da una piccola cena basata sulla cucina tipica partenopea.

Sabato 13 Maggio 2023 ore 21:00 vi aspetta Fabio Brescia in Perle Rare

Perle rare è uno spettacolo che parla di umanità, una carrellata di personaggi e monologhi che potremmo considerare corti teatrali, sicuramente c’è spazio anche per la comicità, ma ce n’è altrettanto, se non di più, per la riflessione e, perché no, per la commozione.

Lo spettacolo è condito da alcune canzoni cantate dal vivo con base.

Fabio Brescia non ha bisogno di presentazioni: oltre alla sua voce e simpatia nota a tutti i radioascoltatori, già da ragazzo si è fatto conoscere nel mondo del teatro e del cinema riuscendo sempre a dare uno spessore ai personaggi interpretati.

Location dell’evento il Teatro dei Lazzari Felici teatro off napoletano, che si discosta dalla classica sala da teatro diventando qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!