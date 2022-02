Lina Sastri è Maria Maddalena al Teatro Sannazaro.

Lina Sastri è in scena al teatro Sannazaro di Napoli con il suo ‘Maria Maddalena o della salvezza’, da venerdì 18 a domenica 20 febbraio.

Lo spettacolo è tratto da Fuochi di Marguerite Yourcenar, la regia è firmata dalla stessa interprete.

”È la grande passione di Maria Maddalena per Gesù, che la condanna a un destino di infelicità – spiega la Sastri – Ma è anche la solitudine del non amato o del respinto o dell’escluso. Porteremo in scena il percorso di un’anima che nasce innocente e, per vendetta, perché vittima di abbandono, cambia il suo destino, o crede di cambiarlo. Ma non ci riuscirà: l’amore e la passione la porteranno comunque di fronte alla ferita insanabile, al doloroso cammino di chi ama ed è abbandonato. Senza scampo”.

Il racconto è appassionato e spietato, come la scrittura di Marguerite Yourcenar, un canto poetico nel quale prende forma una storia d’amore dolorosa, quella di una mancanza che segna la vita di Maria Maddalena e la condanna a un destino di solitudine e infelicità, segnata da un’eterna ferita d’amore. La Yourcenar racconta infatti la storia di una donna che passa dall’amore innocente per Giovanni a quello appassionato per Gesù fino alla dedizione più assoluta in un percorso inquietante e profondo nell’anima femminile. In scena con l’attrice interprete di Maddalena, due musicisti evocano musicalmente le atmosfere del racconto, che prendono corpo grazie alla voce della Sastri, sono.Filippo d’Allio (chitarra, arrangiamenti) e Gianluca Mirra (percussioni). La collaborazione alla messa in scena è di Bruno Garofalo. (ANSA).