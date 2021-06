Live Performing & Arts racconta il Campania Teatro Festival con i podcast “AudioLive – Speciale Campania Teatro Festival 2021”.

Live Performing&Arts, la rivista culturale napoletana diretta da Stefano Valanzuolo, ritorna con i podcast “AudioLive – Speciale Campania Teatro Festival 2021” realizzati in collaborazione con il Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio: un ciclo di podcast dedicati ad una delle manifestazioni più importanti e prestigiose del territorio, una formula consolidata ed arricchita per l’edizione di quest’anno con un’offerta teatrale e culturale senza precedenti, in un momento particolarmente importante di rinascita delle arti perfomative.

I podcast saranno una preziosa occasione di approfondimento e di dialogo diretto con i protagonisti del festival: attori, registi, drammaturghi, curatori delle mostre e dei tanti eventi collaterali.

Nella prima puntata una lunga ed appassionante intervista al direttore artistico Ruggero Cappuccio, a Sylvain Bellanger direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte e all’attore, autore e regista Claudio di Palma.

I podcast, a cadenza settimanale, sono disponibili sul sito del Campania Teatro Festival www.campaniateatrofestival.it, sul sito www.musicaeculturamagazine.it, su Spotify e sulle pagine social di Live Perfoming&Arts.

“Questo è un momento davvero unico per il panorama culturale campano. Grazie alle nostre partnership con il Campania Teatro Festival ma non solo, insieme al MANN e al Museo di Capodimonte, c’è la volontà di creare un nuovo network crossmediale per valorizzare le bellezze e l’arte sul territorio” spiega Valerio Granato, editore di Live Performing & Arts.

I podcast sono curati dalla redazione di Live Performing & Arts in collaborazione con l’ufficio stampa e comunicazione del Campania Teatro Festival.