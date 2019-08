Mamma Napoli, prima lunedì 2 a San Domenico Maggiore.

Mamma Napoli (Direttore artistico Emiliano De Martino) si terra’ a Napoli nel Chiostro di San Domenico Maggiore, da lunedi’ 2 a mercoledi’ 4 settembre nell’ambito dell’Estate a Napoli del Comune di Napoli.

La Rassegna si propone di valorizzare e mettere in evidenza la napoletanita’ in ogni sua forma artistica ed espressiva, selezionando dal panorama nazionale, figure artistiche di spicco che portano l’arte oltre le mura della citta’ e divulgano la nostra tradizione a livello nazionale ed internazionale.

Emiliano De Martino ha scelto di lasciare spazio a colleghi che raccontano con storie diverse lo stesso mondo: Salvatore Striano (attore – scrittore di fama nazionale ed orgoglio della nostro attuale panorama artistico), Ciro Esposito con la sua compagnia ed in fine un grande artista che ha visto nascere e crescere generazioni di attori, Angelo Di Gennaro (volto di spicco della napoletanita’, nella comicita’ e nel teatro. Questi tre progetti verranno accompagnati dallo stesso Emiliano De Martino che aprira’ le 3 serate e da tre band musicali napoletane: Song ‘e Napule, i Filrouge e i Men in the Box.

Calendario degli spettacoli:



Lunedi’ 2 settembre : ore 21.00

IL GIOVANE CRIMINALE di e con Salvatore Striano.

Apre la serata la band musicale napoletana Song ‘e Napule

Ingresso Euro 12,00



Martedi’ 3 settembre : ore 21.00

SOTTO LO STESSO TETTO

per la regia di Gianni Parisi co€n Ciro Esposito, Ivan Boragine e Salvatore Catanese.

Apre la serata la band musicale napoletana Filrouge.

Ingresso Euro 12,00



Mercoledi’ 4 settembre

IL COMICO AL SERVIZIO DEL CITTADINO

di e con Angelo Di Gennaro.

Apre la serata la band musicale napoletana Men in the Box.

Ingresso Euro 12,00

A cura di EDM Produzione e Distribuzione (Emiliano De Martino, Valentina Proietto Scipioni) – Info: 379.1683477 – 333.7491357 – edmproduzioneedistribuzione@gmail.com