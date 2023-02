Miseria e Nobiltà, sabato 11 e domenica 12 al teatro Troisi.

La compagnia teatrale de “I Di… Speranza” è in scena al Teatro Troisi di Napoli 11 e 12 febbraio 2023 per la Rassegna Nuove Proposte 2023 con

MISERIA E NOBILTÀ, testo originale di Eduardo Scarpetta

Nella Napoli di fine ‘800 due famiglie cadute in disgrazia si trovano loro malgrado a convivere in un locale infernale adibito a mo’ di residenza. Le giornate passano tra i continui litigi delle consorti, i vani tentativi dell’indemoniato padrone di casa di farsi pagare il fitto e quelli di Felice Sciosciammocca e Pasquale di far denaro per campare. Fino al fortunato giorno in cui arriva in casa il Marchesino Eugenio che ingaggia l’amico Pasquale con moglie, figlia e Felice per fingersi suoi parenti nobili al fine di presentarli al padre dell’amata per chiederne la mano. Il gruppetto si troverà a casa di Gaetano Semmolone travestito di tutto punto per la messinscena che avrà serie difficoltà a reggere, dato che in quella dimora in Via del Purgatorio 83 si presenteranno diversi personaggi che conoscono la vera identità dei miserabili, tra cui il vero papà del marchesino, l’ex moglie di Felice, il padrone di casa e Luisella, la compagna di Felice che non era stata invitata all’evento.

La scena del primo atto si presenta come proiezione dell’effettiva condizione dei personaggi, un locale in pessimo stato che un tempo era adibito a ben altro, caduto in malora, diventato un misero posto per accogliere anime dannate e disgraziate. Don Gioacchino, personalità demoniaca noncurante delle condizioni in cui versano le famiglie, ne è il proprietario ed esige minaccioso il pagamento dei fitti arretrati, pena il sequestro di quei pochi averi rimasti in casa. La venuta del marchesino Eugenio è un miracolo, è il personaggio della redenzione, porta con sé l’occasione per loro di uscire da quell’inferno, sarà lui ad accompagnarli verso un luogo magnifico dove c’è cibo e benessere, dove possono dimenticare la loro triste condizione esistenziale. Dovranno però dimostrare di meritarlo, di essere destinati a tutto ciò attraverso la forma, l’immagine. Così come la miseria è pochezza, trascuratezza e povertà lessicale, al contrario la nobiltà si identifica agli occhi della gente attraverso l’eleganza, il portamento e il lessico ricco e forbito (o tentativamente tale).

Quindi la messinscena a casa di Gaetano Semmolone è la prova, il Purgatorio da attraversare per espiare i propri peccati e giungere così all’Eden, il giardino del paradiso dove non esiste condizione migliore per l’anima.

Con francesca ascione, domenico carozza, salvatore cembrola, marco cicia, michele cupito, nancy di maio, iris golino, dario nazzaro, errico nazzaro, antonio palmiero, domenico palmiero, antonio parisi, gennaro pompeo, emilia rocco, monica salato

Regia di daniele barba

Musiche di Mozart, Scenografia di Domenico Palmiero, Costumi di Dalila d’Aiello realizzati da

A.C. “Rievocatori Fantasie d’Epoca”, Direttore di scena Salvatore Cembrola, Datore audio e luci Giovanni del Prete e Daniele Barba

Posti numerati, prenota ora per avere i migliori!

Whatsapp

334 362 9700

393 207 6615

Gli spettacoli si terranno al

Teatro Troisi di Napoli in Via G. Leopardi, 192

Sabato 11 febbraio 2023 alle ore 21:00

Domenica 12 febbraio 2023 alle ore 18:00