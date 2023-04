Mr Scapricciatiello, lunedì 17 al Teatro Acacia Napoli celebra i 100 anni dalla nascita di Aurelio Fierro.

Il 17 aprile alle ore 21 al Teatro Acacia, per ricordare Aurelio Fierro, straordinario artista napoletano conosciuto in tutto il mondo, approfittando della ricorrenza dei 100 anni dalla sua nascita, un gruppo di musicisti e amici, accompagnati dalla Fierro’s Band, omaggeranno Mr. Scapricciatiello riproponendo i brani che hanno reso popolare “l’Aurelio partenopeo”.

L’ingegnere Aurelio Fierro nasce a Montella (AV) nel 1923. Da presto si delinea la sua folgorante carriera artistica. Nel 1951 vince un concorso di voci nuove, primo su 600, che gli consente di firmare un contratto discografico con la Durium. Nel 1953 si aggiudica con “Rose, poveri rrose!” il primo festival di Castellammare di Stabia che lo spinge a lasciare la professione di ingegnere per dedicarsi solo alla sua passione: la musica. “Scapricciatiello” è il suo primo successo. Poi ne seguono tanti altri. Nel 1956 domina il Festival di Napoli con “Guaglione”. La canzone gli diede fama internazionale, grazie alle numerose ‘tournée’ che gli permettono di sbarcare anche in America e in Canada.

Aurelio Fierro partecipa a sei Festival della canzone italiana di Sanremo e a diverse edizioni del Festival della canzone napoletana, del quale vinse cinque edizioni.

Alla serata parteciperanno:

Gianni Aterrano, Lucia Cassini, Roberto Colella, Raffaello Converso, Lino D’Angiò, Angelo Di Gennaro, Fabrizio Fierro, Aurelio Fierro jr, Gianfranco Gallo, Il Giardino dei Semplici, Valerio e Massino Jiovine, Kalika, Francesco Malapena, Nicola Mormone, Walter Ricci, Gino Rivieccio, Dario Sansone, Monica Sarnelli, Valentina Stella, The Super 4, Mario Trevi e Lino Vairetti.