Na specie ‘e varietà, sabato 9 e domenica 10 al Teatro Lazzari Felici.

Riprende la programmazione degli eventi serali dell’Associazione Insolitaguida Napoli al Teatro dei Lazzari Felici nel pieno rispetto della normativa anti-covid in aggiunta alle regole di buon senso e responsabilità. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento.

Sabato 9 e Domenica 10 Aprile 2022 ore 21:00 va in scena Na specie ‘e varietà a cura di Laura Misticone e Lorena Bartoli accompagnate e seguite dal maestro Francesco Cuomo.

La “scapestrata” compagnia si presenta al pubblico con uno spettacolino ricco di canzoni varie e tra paillettes e lustrini il “Varietà” prenderà corpo; dove l’ insieme di canzoni si intrecceranno ad episodi comici e divertenti dovuti alle personalità grottesche e ruspanti dei tre protagonisti che finiranno per mostrarsi, agli occhi del pubblico, nella loro vera natura.

Due le repliche con formule differenti:

Sabato 9 Aprile ore 21:00 con formula spettacolo con degustazione: Nel corso della serata com’è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Domenica 10 Aprile ore 19:00 in formula solo spettacolo.

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando/whatsappando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari

