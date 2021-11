Na tazzulella ‘e cafè, sabato 20 l’omaggio a Pino Daniele al Teatro dei Lazzari Felici.

E dopo una pausa responsabile riprende la programmazione degli eventi serali dell’APS al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento.

Sabato 20 Novembre 2021 ore 21:00 vi aspetta uno spettacolo omaggio a Pino Daniele a cura di Genny Avolio

Un omaggio al grande cantautore partenopeo nato e cresciuto proprio a due passi dal teatro. Tante canzoni ma anche simpatici aneddoti e curiosità che il poliedrico Genny Avolio, accompagnato dal M° Salvatore De Vita alla chitarra e dalla voce di Fiorella Russo, saprà narrare al pubblico come dei veri e propri messaggi di vita e d’amore dell’artista.

Nel corso della serata com’è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato ).

Ovviamente verranno rispettate le norme e le regole di buon senso anti-covid cominciando dal numero di posti che è stato ridotto a 30. Per gli stessi motivi è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando o contattando tramite whatsapp il numero 350 012 12 24, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari