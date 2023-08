Nando Paone si racconta al Rione Terra di Pozzuoli

Sabato 26 agosto , a partire dalle ore 20.00, al Rione Terra di Pozzuoli, sulla Terrazza di Piazza Centimolo, sarà la volta dell’intervista/spettacolo “Nando Paone si racconta” per la I edizione di “Officine Rione Terra”, il festival promosso dal Comune di Pozzuoli e organizzato da ArtGarage. L’artista parlerà dei suoi numerosi impegni che lo vedono attualmente dividersi tra teatro, cinema e tv. Sarà inevitabile un salto nel tempo ai momenti salienti della sua carriera fino a certi altri meno noti, senza scindere la sua crescita professionale da quella umana. Nel corso dell’intervista, che vedrà nel ruolo di relatrice la giornalista Gabriella Diliberto, ci saranno intermezzi di spettacolo di Nando Paone.

L’evento, ad ingresso libero, è targato “Antichi Scenari”, rassegna giunta quest’anno alla V edizione con la direzione di Veronica Grossi.

“Officine Rione Terra” proseguirà per tutta l’estate e fino a gennaio 2024 con un programma di eventi mirati a un pubblico trasversale nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli, per animare e valorizzare la sua natura in modo innovativo ed ecologico, secondo il modello europeo del site-specific, ancora poco diffuso in Italia. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.