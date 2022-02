Napoli in musica, vizi e virtù – Sabato 26 al Teatro dei Lazzari Felici.

Dopo una pausa rigenerativa Sabato 26 Febbraio torna a riaprirsi il sipario del Teatro Lazzari Felici con uno spettacolo frizzante a tema carnevalesco. In scena, infatti, Carnevale in musica, vizi e virtù per festeggiare il carnevale all’insegna del bel canto e della bella musica in compagnia del duo Carmelobruna.

Novanta minuti di divertente commedia dove l’indossare questa o quella maschera ci permette di cambiare ruolo, identità funziona sempre perché è un modo soft per rompere gli schemi, per rompere la routine, per provare qualcosa di diverso dal solito per trasgredire senza però rischiare più di tanto.

Ma poi alla fine che ci resta? E se invece la togliessimo questa maschera?

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato ).

Oltre al divertimento sarà garantita la sicurezza con il massimo rispetto della normativa anti-COVID.

Per prendere parte all’evento, contributo di partecipazione € 12, organizzato dall’Associazione Insolitaguida Napoli e Teatro Lazzari Felici, è necessario prenotare chiamando / whatsappando il 3500121224, oppure tramite il sito web www.lazzarifelici.it, dove è possibile procedere anche all’acquisto online.

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari