Napoli Teatro Festival, il programma di giovedì 13.

Al Napoli Teatro Festival Italia, diretto da Ruggero Cappuccio, giovedì 13 giugno (ore 18) arriva Underground – Roberta nel metrò di e con Renato Cuocolo e Roberta Bosetti (Cuocolo/Bosetti, IRAA Theatre): lo spettacolo per venti spettatori in viaggio pensato per le metropolitane di Torino, Roma, Napoli, Milano, Parigi e Berlino, replica il 14, 17, 18, 19, 20, 21 giugno, ore 18, e il 15, 16, 22 giugno, ore 11.30 (gli spettatori devono prenotarsi, arrivare muniti di biglietto ANM e ritirare alla Sala Assoli un’ora prima dello spettacolo il titolo di ingresso gratuito).

La giornata di eventi prosegue alla Galleria Toledo ore 19 con il primo spettacolo programmato per la sezione Osservatorio, Terra ‘e nisciuno di Roberto Del Gaudio, interpretato e diretto da Ciro Pellegrino, in scena con le ragazze dell’I.P.M. di Nisida e Manuela Albano (violoncello).

Alle 21 sul palcoscenico di Sala Assoli sarà la volta, in prima assoluta, di Giulietta e le altre di e con Wanda Marasco per la regia di Ettore Nigro: i personaggi di Giulietta, Medea, Antigone e Nora sono chiamati a raccontare verità e illusioni del proprio destino (replica il 14 giugno ore 19). Al Teatro Sannazaro prosegue la sezione Sportopera, con la mostra Sportime (aperta dalle ore 20 fino al 20 giugno, tranne il 17) e alle 21 con Open – La mia storia, autobiografia del campione Andre Agassi (nella traduzione di Giuliana Lupi) che diventa una lettura scenica di Invisibile Kollettivo: Nicola Bortolotti, Lorenzo Fontana, Alessandro Mor, Franca Penone, Elena Russo Arman.

Alle 19 al Teatro Elicantropo, seconda prova aperta al pubblico di Erodiade, testo di Testori diretto da Carlo Cerciello e interpretato da Imma Villa, mentre al Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale alle 21 replica Tre Rotture di Rémi de Vos, tradotto e diretto da Angelo Savelli, con Monica Bauco e Riccardo Naldini. Per il Dopofestival, alle ore 22.30 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, sarà protagonista il concerto dei Brigan.

La compagnia Cuololo/Bosetti definita dal Sydney Morning Herald «la punta di diamante della performance contemporanea australiana», giovedì 13 giugno ore 18 porta in scena per la sezione Progetti speciali del NTFI 2019 Underground – Roberta nel metrò di e con Renato Cuocolo e Roberta Bosetti, prodotto da Teatro di Dionisio, Iraa Theatre. Lo spettacolo ideato per venti spettatori in viaggio guidati dalla voce di Roberta, è pensato per le metropolitane di Torino, Roma, Napoli, Milano, Parigi e Berlino e sviluppa la ricerca di Interior Sites Project, avventura umana e teatrale iniziata a Melbourne nel 2000, che ha portato Cuocolo/Bosetti a essere presenti nei Festival Internazionali di 26 Paesi nel mondo. «Underground — spiegano gli ideatori del progetto — vive nel sistema metropolitano di trasporto cittadino. Uno spazio pubblico in cui si è isolati e si tocca con mano la distanza tra noi e l’altro: ognuno chiuso nel suo mondo, universi chiusi e separati, apparentemente vicini eppure così distanti. Attraversare gli spazi urbani vuol dire far collidere vita interiore e vita della città. La voce di Roberta Bosetti si incontra e si scontra con i ritmi, le simbologie e i suoni della città, creando un senso ulteriore rispetto al testo di partenza».

Per la sezione Osservatorio dedicata alle giovani compagnie o a quelle non più giovani ma con difficoltà nell’avvio del processo produttivo degli spettacoli, alla Galleria Toledo ore 19 va in scena Terra ‘e nisciuno – movimenti anacronistici in un quadro, nato da un percorso laboratoriale tenuto con un gruppo di ragazze presso l’I.P.Femminile minorile di Nisida. Partendo dal testo di Roberto Del Gaudio, Ciro Pellegrino, attore e regista dello spettacolo, affida al teatro come linguaggio universale la possibilità di esprimere l’esistenza delle giovani donne coinvolte in maniera poetica, lontano dalla devianza.

«L’idea della Terra — racconta l’autore —, l’idea del viaggio, la Mater, intesa quale Dea Madre, progenitrice, Proserpina e Maria; e poi le due nature del Tempo: quello che scorre e quello che è eterno. E infine la natura umana, che con questi elementi da sempre cerca di fare i conti, come un eterno femminino che il tempo cronologico, Kronos, ha trasformato in Peccato, in colpa. Sette Peccati, sette Madonne, sette Sibille, sette giorni e sette note. Una favola sognante al femminile per sette viaggi mancati e compiuti. Per la Terra che manca sotto i piedi, per questa epoca di transizione, di trasformazione, di dolore e di riscatto».

In scena, due partiture, una narrativa — legata appunto al testo di Del Gaudio —, l’altra gestuale ispirata all’opera di Pina Bausch, curata da Olimpia Panariello.

Si continua alle 21 alla Sala Assoli con Giulietta e le altre, un lavoro teatrale di e con Wanda Marasco diretto da Ettore Nigro, che porta in scena grandi personaggi femminili della storia del teatro: Giulietta, Medea, Antigone e Nora vengono evocate da una nutrice – metafora del teatro – affinché raccontino incanti e illusioni del proprio destino, sono le sue bambine invecchiate e mai morte. La nutrice attua la vocazione primaria del teatro: una promessa di eternità. I quattro personaggi confesseranno le verità più segrete, smontando la tradizione delle storie. Sono maschere in autogenesi che, nel monologo scritto e interpretato da Wanda Marasco, realizzano sulla scena il punto di sutura tra poesia e teatro.

Continua Sportopera, la rassegna dedicata all’affascinante relazione tra arte e sport, curata da Claudio Di Palma, si parte come di consueto alle ore 20 con l’apertura della mostra di Gianluca Carbone SporTime e si prosegue alle 21 con Open – La mia storia, il libro della star del tennis Andre Agassi, pubblicato nel 2009 e tradotto da Giuliana Lupi, di cui Invisibile Kollettivo (Nicola Bortolotti, Lorenzo Fontana, Alessandro Mor, Franca Penone, Elena Russo Arman) ha realizzato una lettura scenica, prodotta dal Teatro dell’Elfo. Il libro non è semplicemente l’autobiografia di un campione, ma «uno dei più appassionati libri contro lo sport che siano mai stati scritti da un atleta.

Dopo L’Avversario di Emmanuel Carrère, Invisibile Kollettivo, nel più assoluto rispetto del testo, torna a scandagliare un percorso di formazione identitaria faticoso e avvincente, e cerca di illuminare piste sorprendenti e inattese che hanno portato Andre Agassi a trovarsi e a riconoscersi attraverso un processo di abbandono delle maschere a lui attribuite, prima dalla famiglia, poi dai fan e dallo star system, che hanno fatto di lui un’icona degli anni ’90. Un padre ossessivo e brutale che lo vuole numero uno al mondo, allenamenti disumani contro il “drago sputapalle”, una carriera lunga vent’anni e mille match, imprese memorabili, parabole discendenti. La favola contemporanea di un bambino che ha fatto della sua vita l’incarnazione del sogno americano.

Alle 19 al Teatro Elicantropo seconda prova aperta al pubblico di Erodiade, il testo di Testori messo in scena da Carlo Cerciello e interpretato da Imma Villa, in attesa del debutto ufficiale previsto per venerdì 14 giugno ore 21, già sold out da settimane. Al Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale replica il lavoro del Centro di produzione Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi, Tre Rotture del francese Rémi de Vos, tradotto e diretto da Angelo Savelli, che vede in scena Monica Bauco e Riccardo Naldini.

La serata di eventi si conclude con il Dopofestival alle 22.30 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale. In programma, il concerto dei Brigan, che vede sul palco Francesco Di Cristofaro (flauti, cornamuse iberiche, fisarmonica, voce) Ivan Del Vecchio (bouzouki, chitarre), Carmine Scialla (basso acustico) Gabriele Tinto (batteria, percussioni iberiche e del sud Italia, cori). Il gruppo, ospite fisso di numerosi festival folk internazionali, nel suo ultimo album, Rúa San Giacomo, realizza un lavoro in cui la sintesi tra ritmi e melodie galiziane e modi della tradizione del Sud Italia è condotta con estremo rigore e sensibilità.

Casa del Festival – Palazzo Reale

Piazza del Plebiscito 1

Tutti i giorni 10.00 – 19.00 mail: biglietteria@napoliteatrofestival.it

biglietteria: 344 045 6788

infopoint: 344 045 4626

Intero € 8,00

ridotto under 30 – over 65 € 5,00

Letteratura e Teatro Ragazzi € 5,00

Pompeii Theatrum Mundi da € 10 a € 30

Gratuito diversamente abili con un accompagnatore e pensionati titolari di assegno sociale.