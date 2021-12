Nel mezzo del teatrin di nostra vita, Pulcinella nell’Inferno, Purgatorio e Paradiso delle guarattelle, lunedì 27 al Purgatorio ad Arco.

Le guarattelle sono gli spettacoli tradizionali dei burattini napoletani, marionette che regalano un momento di spensieratezza ma anche di riflessione sul passato, presente e futuro delle comunità. L’intrattenimento giocoso coinvolge tutte le età: gli adulti ridiventano bambini e i bambini diventano partecipi di storie di adulti, così che ciascuno si trova ad essere trasportato in una dimensione senza tempo, un sogno animato che regala leggerezza e leggiadria.

Il Complesso museale di Santa Maria delle anime del Purgatorio ad Arco ospita, lunedì 27 dicembre 2021, alle ore 17:00, lo spettacolo di burattini “Nel mezzo del teatrin di nostra vita” – Pulcinella nell’Inferno, Purgatorio e Paradiso delle guarattelle – del maestro guarattellaro Bruno Leone, accompagnato dalle musiche di Gianluca Fusco.

Il Complesso museale, si conferma ancora una volta quale ampio e fervido contenitore aperto ad esperienze culturali diverse. Costruito su due livelli, con una parte superiore fulgida testimonianza della decorazione barocca, e una parte inferiore, pensata proprio per rimandare simbolicamente al concetto di Purgatorio, restituisce materialmente la più adatta ambientazione scenica dello spettacolo.

Il protagonista, Pulcinella, accompagnato da Dante, intraprenderà un viaggio che dall’Inferno, passando per il Purgatorio, lo condurrà al Paradiso. Dal diavolo Farfariello a Maradona, dalla Morte alle anime pezzentelle, da Beatrice al Monacone e a Sant’Antonio, in un avvicendarsi di figure simboliche ed evocative, il racconto si snoderà in un’atmosfera comica, a tratti drammatica, ma comunque giocosa e leggera. Pulcinella riuscirà a sdrammatizzare i problemi e le avversità incontrate lungo il percorso, avvenimenti semplici che si ingarbugliano ma che possono essere “sciolti” se affrontati con l’aiuto della Buona Sorte, per chi ci crede, o con la determinazione che nasce dalla volontà di raggiungere un obiettivo.

La figura irriverente di Pulcinella, l’uomo qualunque che si arrabatta tra le difficoltà quotidiane, riuscirà alla fine del viaggio a coronare il suo sogno d’amore, sposando Teresina e dando vita ad una discendenza di figli e nipoti.

La compagnia Teatro delle Guarattelle nasce nel 2008, dalla scelta del maestro guarattellaro Bruno Leone di procedere autonomamente nella promozione e sviluppo delle sue attività artistiche legate al mondo dei burattini e delle figure, con particolare attenzione al patrimonio linguistico delle guarattelle napoletane. Nel 2013 si aggiunge alla compagnia la maestra guarattellara Irene Vecchia.

L’Associazione, avvalendosi dell’esperienza dei due artisti, si radica maggiormente nel cuore della città di Napoli nell’ Aprile 2019 quando apre la stabile sede operativa Casa Guarattelle, dedicata al maestro Nunzio Zampella, fondando così il primo teatro al mondo

dedicato totalmente all’arte delle guarattelle.

Lo spettacolo si rivolge a tutte le età.

Ingresso: € 10,00 adulti, € 5 bambini e studenti

Obbligatorio green pass rafforzato oltre12 anni di età

Informazioni e prenotazioni: 3406015658

Il Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio, causa restrizioni COVID, è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle 14:00, domenica e festivi solo con aperture straordinarie. L’ingresso in chiesa è gratuito. Il Complesso (Chiesa, Ipogeo e Museo) è visitabile con un contributo di € 6,00. Riduzioni sotto i 25 anni e per gruppi. Nella giornata del sabato è possibile prenotare la visita guidata delle ore 12:00 compresa nel contributo per l’ingresso. Gratuità fino a 6 anni, guide turistiche in esercizio, giornalisti accreditati. È possibile prenotare visite guidate e organizzare aperture straordinarie anche in orario serale.

www.purgatorioadarco.it | fb Complesso Museale delle Anime del Purgatorio ad Arco