Non è vero ma … ci credo! spettacolo con degustazione, sabato 25 al Teatro dei Lazzari Felici

Riprendono gli spettacoli con degustazione al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento accompagnato da una piccola cena basata sulla cucina tipica partenopea.

Sabato 25 Marzo 2023 ore 21:00 vi aspetta uno spettacolo di varietà dedicato alla mania più grande dei napoletani: la scaramanzia!

uorne e curniciell, àglie e fravàglie, tuocc fierr e tuccamece ….. e chi più ne ha più ne metta!

Dalle origini ad oggi la superstizione ha sempre incuriosito ed influenzato la cultura dell’uomo, fino a trovare ogni sua massima sublimazione nella caleidoscopica ed unica tradizione napoletana.

Tradizione che il duo Carmelobruna cavalca ed interpreta a suo modo con la consueta sagacia, ironia ed abilità fino ad esaltarne ogni minima sfaccettatura e donarci l’ennesimo gioiello, il loro nuovissimo (o rinnovatissimo, vedi tu) ed imperdibile spettacolo Non è vero ma ci credo.

Non vi resta che prenotare!

Location dell’evento il Teatro dei Lazzari Felici teatro off napoletano, che si discosta dalla classica sala da teatro diventando qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari