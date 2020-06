NTFI 2020: 13 spettacoli in streaming

Il Napoli Teatro Festival Italia, diretto da Ruggero Cappuccio, fa già registrare il tutto esaurito. Chi non è riuscito a garantirsi un posto per uno dei 130 eventi previsti dal ricco programma, avrà comunque la possibilità di assistere in streaming a ben 13 spettacoli che saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania (https://cultura.regione.campania.it/en/web/teatro/live) e sui canali radio e video di CRC (Radio CRC Targato Italia e sul Canale 620 del Digitale Terrestre).

Quattro di questi, il concerto di apertura dei Foja, “Ho ucciso i Beatles”, “La mistica del cosmo” e il “Concerto tra scrittura e trascrittura” di Roberto De Simone, faranno parte anche di Estate all’Italiana Festival. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri – con la sua rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura – e l’Associazione ItaliaFestival, offre al pubblico internazionale l’accesso a oltre due mesi di programmazione di spettacoli di grandissima qualità dei principali Festival italiani, fruibili online in streaming e on demand gratuitamente in tutto il mondo sul sito Italiafestival.tv.

Questo l’elenco degli spettacoli a cui sarà possibile assistere in streaming

MIRACOLI E RIVOLUZIONI

Concerto dei Foja

CAPODIMONTE – CORTILE DELLA REGGIA

1 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 1H+45MIN

SALA D’ATTESA – THE WAITING ROOM

PALAZZO REALE – CORTILE D’ONORE

3 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 2H

PERCHÉ LEGGERE I CLASSICI

PALAZZO REALE – CORTILE DELLE CARROZZE

4 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 50MIN

HO UCCISO I BEATLES

Atto unico per cantante, attore e quartetto d’archi

DUOMO DI SALERNO

5 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 1H+30MIN

SETTIMO SENSO

CAPODIMONTE – CORTILE DELLA REGGIA

7 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 1H+15MIN

LA MISTICA DEL COSMO

PALAZZO REALE – CORTILE D’ONORE

9 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 45MIN

LI CANTI DELLA GATTA CENERENTOLA

SOLOFRA – COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHIARA

11 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 1H+30MIN

THE MAGIC DOOR

PALAZZO REALE – CORTILE D’ONORE

18 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 1H+20MIN

UNA PERSONA

Ovvero come Fernando scoprì di essere stato Luigi

CAPODIMONTE – CORTILE DELLA REGGIA

21 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 1H+45MIN

RUMORE DI FONDO

CAPODIMONTE – CORTILE DELLA REGGIA

23 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 1H+15MIN

CONCERTO TRA SCRITTURA E TRASCRITTURA

TEATRO DI SAN CARLO

26 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 1H+30MIN

SU X GIÙ GABER

Le canzoni del Signor G da Milano a Napoli

CAPODIMONTE – CORTILE DELLA REGGIA

27 LUGLIO ORE 21.00

DURATA 1H+40MIN

TUTTE LE NOTTI DI UN GIORNO

CAPODIMONTE – CASINO DELLA REGINA

28 LUGLIO ORE 19.00

DURATA 1H

Per avere maggiori informazioni visita il sito www.esteri.it, italiafestival.tv.