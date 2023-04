Ottimi ascolti per Vincenzo Salemme su Rai 2.

Grandi ascolti per il teatro di Vincenzo Salemme ieri sera su Rai 2 con lo spettacolo da lui scritto, diretto e interpretato “Napoletano? E famme ‘na pizza”, proposto da Rai Cultura in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli: un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei che ha appassionato 1 milione 824 mila spettatori, con quasi il 10 per cento di share. “Grazie a Vincenzo Salemme – dice Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura – per un’interpretazione appassionata, capace di rendere il teatro accessibile al grande pubblico e di dimostrarne tutta la vitalità nel solco della tradizione partenopea, di cui Salemme è tra i maggiori protagonisti. Una tradizione che è, a tutti gli effetti, parte di quel patrimonio culturale comune che Rai Cultura continua a valorizzare”.

