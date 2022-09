Parte la stagione del Teatro Sala Molière di Pozzuoli, direzione artistica di Nando Paone, presentazione domenica 25.

Il Teatro Sala Molière (ARTGARAGE – Via Bognar 21 – Pozzuoli), lo spazio teatrale nato dal sodalizio artistico e di vita tra Nando Paone, attualmente direttore artistico, e Cetty Sommella, giunge, quest’anno, alla sua dodicesima stagione. Il cartellone 2022/2023 sarà inaugurato con un grande evento di presentazione aperto al pubblico, compreso di rinfresco, domenica 25 settembre, alle ore 19,30, presso la sede stessa. Saranno presenti, oltre al direttore artistico, molti degli artisti (Amedeo Colella, Alberto Mele, Annarita Vitolo, Benedetto Casillo, Cristina Donadio, Daniela Ioia, Giuseppe Borrone, Marco Montecatino, Roberto Azzurro e Viviana Cangiano – Ebbanesis) coinvolti nella nuova stagione le cui date verranno svelate in occasione dell’inaugurazione.

«Il Teatro (con la T maiuscola) è da sempre in crisi, principalmente economica e di contenuti. A mio parere – ha dichiarato Nando Paone – da sempre, solo chi ha voglia di fare, motivato da una sana e potente passione va avanti, seppur faticosamente. Tutti noi di Sala Molière abbiamo questo entusiasmo, ci nutriamo di questa forza e ci riteniamo “pionieri”. La sala, ricavata all’interno del centro di Arti Performative Artgarage, nasce nel 2010, proprio con questa motivazione, essendo ricavato da un ex garage (da qui, ovviamente il nome del sito) – ha continuato l’attore – in controtendenza con la “prassi” che vede sempre più teatri convertiti in garage o supermercati. Per donare alla città di Pozzuoli e non solo un luogo di aggregazione trasversale, che ospiti giovani e meno giovani e dichiarare con forza ed entusiasmo che IL TEATRO È VIVO! VIVA IL TEATRO!».

Non mancherà, anche in questa stagione, il fortunato Festival di cortometraggi “CineMagma” (gennaio/febbraio 2023), giunto alla III edizione, con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone, intitolato alla compianta Cetty Sommella. Inoltre, la Sala Molière aprirà le porte ad un nuovo esperimento: le serate “Stand up Comedy” (che avranno inizio da gennaio 2023, ogni seconda domenica del mese, con ingresso gratuito per gli abbonati), in cui giovani attori, desiderosi di confronto con il pubblico, potranno portare i loro monologhi. Tutto ciò a dimostrazione che “A Pozzuoli il Teatro c’è”.

Si ringraziano gli sponsor:

Cantine Carputo – azienda vinicola

Passaro Gastronomia di Pozzuoli

MBE Torre del Greco