Processo ad una Strega, venerdì 22 al Maschio Angioino.

Saranno gli spazi del cortile del Maschio Angioino di Napoli a ospitare, venerdì 29 luglio 2022 alle ore 21.00, nell’ambito di Estate a Napoli 2022, Processo ad una Strega testo, drammaturgia e regia di Annamaria Russo, spettacolo teatrale tratto dagli atti di un vero processo del Santo Tribunale dell’Inquisizione, ai danni di una donna sola, creduta una strega.

Presentato da Il Pozzo e il Pendolo con il patrocinio del Comune di Napoli, l’allestimento porta in scena uno dei momenti più bui della storia del ‘600, quando il timore e il pregiudizio si trasformavano in follia, condannando a morte, spesso immotivatamente, donne che avevano l’unica colpa di non rientrare nei canoni della società.

A dar vita, in scena, all’originale allestimento saranno Marianita Carfora, Marco Palumbo, Bruno Minotti, Alessio Sica, Ramona Tripodi, Alfredo Mundo, Adriana D’Agostino, con l’ensemble strumentale e vocale Musica Reservata.

Gli attori protagonisti di Processo ad una strega saranno affiancati da un gran numero di figuranti, Fabio Todisco, Fortuna Montariello, Debora Sacco, Michele Costantino, Riccardo Maio, Marco Opromolla, Giulia, Gianluca e Gaia Guglielmelli e gli allievi dei laboratori di teatro.

A loro è affidato il compito di rappresentare, visivamente, la morsa tentacolare e implacabile della moltitudine che diventa branco, derogando alla coscienza individuale una storia ambientata nel seicento ma raggelante nella sua attualità.

Processo ad una strega è uno spettacolo dal forte impatto scenico ed emotivo, che si apre con la caccia a una strega, coinvolgendo gli spettatori. Dopo la sua cattura ci saranno il processo, le deposizioni, la dolente arringa della “strega” e il drammatico epilogo dell’esecuzione.

La protagonista della storia è Bianca, una donna sola, che si guadagna da vivere distillando le erbe e curando gli infermi con i rimedi naturali, imparati da sua nonna.

E’ giovane, è bella, e s’innamora di un uomo sposato. La libertà e l’amore le costeranno un’accusa che è già una condanna a morte. Basta una parola sussurrata all’orecchio giusto, basta una parola: strega, e per Bianca sarà la fine.

Quella di Bianca è la favola nera della diversità che diventa condanna, la storia del martirio per chi rifiuta di piegarsi alle chiese, alle paure, alle mode, agli schemi ideologici, ai principi assoluti. E’ la tragedia dell’individuo che non si adegua, che non si rassegna, che pensa con la propria testa, e per questo muore ucciso da tutti.

Processo ad una strega di Annamaria Russo

Napoli, Maschio Angioino – venerdì 29 luglio 2022

Inizio rappresentazione ore 21.00, info ai numeri 0815422088, 3473607913

email info@ilpozzoeilpendolo.it web www.ilpozzoeilpendolo.it