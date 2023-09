Progetto Mishima, giovedì 28 al Club The Wall

Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto culturale “Affabulazione” include quest’anno “Nuove Direzioni – Rassegna di spettacolo con l’impiego di nuove tecnologie” organizzata da Associazione La Dramaturgie, alla sua seconda presenza nella programmazione del Comune di Napoli.

Highlight della rassegna è il “PROGETTO MISHIMA” (sottotitolo “Freetime Mishima Style”), concepito da Gian Maria Cervo, drammaturgo napoletano affermato nel panorama internazionale, e sviluppato da un collettivo artistico che include la Fundacion Epica La Fura dels Baus, Samuele Chiovoloni, Alejandro Cueva, Riccardo Festa, Pablo Girolami e vede in scena performer provenienti dai campi più estremi e disparati dell’intrattenimento come Matteo Bertolotti, Emanuele Carlino, Riccardo Festa, Master Giacon, Francesco Malcolm e Lou Thabart. Lo spettacolo, una pièce allo stesso tempo ironica e radicale, è in scena Il 28 settembre alle ore 21,00 al Club The Wall (Isola E1 del Centro Direzionale), e viene presentato come tentativo di suicidio artistico dell’autore, in omaggio a Yukio Mishima. Contribuiscono a mettere in atto il sacrificio, nella funzione di figure sacrali, i performer Master Giacon e Francesco Malcolm, che hanno lavorato nell’industria dell’intrattenimento per adulti. Seppuku è il termine giapponese che indica un rituale di suicidio obbligatorio o volontario praticato dalla casta dei samurai. Era tradizione che prima di un Seppuku il samurai componesse un poema di morte, un componimento che trattasse del tema senza mai direttamente ricorrere alla parola.

Spettacolo, installazione e evento di clubbing allo stesso tempo, il PROGETTO MISHIMA raccoglie poemi di morte scritti da samurai tra il XVI e il XIX secolo e alcuni frammenti della commedia “FREETIME” di Gian Maria Cervo e dei Fratelli Presnyakov che la critica europea ha considerato una sorta di antecedente teatrale a film come “Everything, Everywhere”, “All at Once” e “Don’t Look Up”. “FREETIME” parla del nostro mondo multiverso erratico e della sua economia chiaroscurale. I frammenti sono stati parzialmente emendati in onore di Yukio Mishima. Lo spettacolo, che si avvale dell’app Kalliope2 della Fura dels Baus, atta a creare un’immersione totale del pubblico nell’evento, ha contenuti grafici sessuali, contiene scene di nudo e linguaggio forte, ed è indicato per un pubblico adulto.

Napoli – giovedì 28 settembre – ore 21

Club The Wall del Centro Direzionale (Isola E1, Centro Direzionale)

L’ingresso è gratuito su prenotazione all’indirizzo email prenotazioni.ndspettacoli@gmail.com

www.ladramaturgie.it