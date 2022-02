Prossima fermata: la stazione dei ricordi, sabato 25 al Museo Ferroviario di Pietrarsa.

Sabato 25 Febbraio, (ore 17,00- 18,00 – 19,00- 20.00) torna l’appuntamento in esclusiva di KARMA – Arte Cultura Teatro.

KARMA vi riporta nei treni storici di Pietrarsa, che il Museo apre ai visitatori per un particolarissimo spettacolo teatrale.

In collaborazione con la Fondazione FS e il Museo di Pietrarsa, vi presentiamo “PROSSIMA FERMATA: La stazione dei ricordi”.

Gli spettatori, in piccoli gruppi da venti, avranno la possibilità di sedersi nei vagoni dei treni storici, mentre gli attori, mescolati in mezzo a loro, interpreteranno monologhi, dialoghi, o fatti di vita quotidiana…drammatici o brillanti, malinconici e surreali…

Il regista Antonio Ruocco dichiara: “Torniamo con questo spettacolo che mi suscita sempre un’emozione incredibile.

Un’idea di Ciro Pellegrino col quale abbiamo sviluppato il progetto e che è anche uno dei protagonisti dello spettacolo.

Le persone saranno dei viaggiatori su treni storici di Pietrarsa.

Gli effetti di una stazione ferroviaria, il viaggio e tutto ciò che ne vien fuori, come se fosse un accadimento reale.

Gli spettatori vivranno la magia del teatro come se stessero vivendo racconti di vita quotidiana.

E ci saranno perfino dei capitreno che porteranno gli spettatori da un treno a un altro.

La particolarità sta nel fatto che le persone si ritrovano in una vera stazione, con tanto di effetti sonori creati ad hoc, passando da un treno all’altro e da una storia all’altra, catapultati in un mondo che si ricrea nei meravigliosi vagoni storici di Pietrarsa.”

La parte organizzativa è affidata ad Antonio Raia :”Dopo il sold out delle scorse settimana, è bello che gli spettatori ci facciano richiesta di una nuova data per questo spettacolo particolarissimo.

Anche in questo progetto abbiamo avuto il sostegno del direttore Orvitti che ha accolto subito la nostra proposta.

Il Museo di Pietrarsa è diventato un punto di riferimento nel mondo e per noi è un onore poter realizzare spettacoli all’interno.

Pietrarsa è un vero e proprio polo Culturale e noi, nel nostro piccolo, vogliamo continuare a dare il nostro contributo. E questo è possibile solo grazie alla disponibilità del Direttore”.

Il cast è composto da Ciro Pellegrino, Raffaele Parisi, Roberta Misticone, Maria Claudia Pesapane, Ciro Scherma.

Diego Consiglio e Federico Siano saranno i capitreno.

Il teatro si trasferisce nei vagoni di Pietrarsa.

Non perdetevi questa occasione.

Regia: Antonio Ruocco

Organizzazione: Antonio Raia

Da un’idea di Ciro Pellegrino

IMPORTANTE: Prenotazione obbligatoria a turnazioni.

N.B: Per partecipare all’evento è obbligatorio essere in possesso di Super Green Pass e indossare sempre una mascherina FFP2

Info e prenotazioni inviando un sms/whatsapp al 3427329719